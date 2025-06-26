Как стало известно RTVI, Советский районый суд Махачкалы в ходе внеочередного заседания удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к государственному секретарю Дагестана Магомед -Султану Магомедову. Судебным решением государству полностью возвращено все имущество бывшего госпредприятия «Дагнефтепродукт» — отмены его приватизации и добивалась Генпрокуратура.

С Магомед-Султана Магомедова и членов его семьи, близких лиц в доход государства судом было взыскано 100 % долей уставного капитала ООО «Каспетролсервис» — нынешнего владельца терминальных мощностей «Дагнефтерподукта», а также 100 % долей в ООО «Нефтепродуктснаб» — нефтеперерабатывающем заводе, связанном в технологическую цепочку с дагестанским предприятием. Также в доход государства возвращены распроданные физическим и юридическим лицам объекты недвижимости.

По данным RTVI, госсекретарь Дагестана согласился выполнить требования Генеральной прокуратуры еще ночью, а уже сегодня его родственники и окружение собрались в зале суда, где решение о возврате терминала и его составляющих было закреплено окончательно. Члены семьи Магомедовых обязались добровольно исполнить судебное решение.