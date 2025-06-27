Как стало известно RTVI, госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов не фигурирует в деле о незаконной приватизации имущественного комплекса «Дагнефтепродукта». В материалах расследования речь идет лишь о неустановленных лицах, обладающих в Дагестане обширными неформальными связями. Они смогли не только перевести госсобственность в региональную и продать предприятие частным лицам, но и получить на это согласие от правительства и президиума Верховного совета республики. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 335,7 млн рублей.

По данным RTVI, делом о незаконной приватизации государственного объединения «Дагнефтьпродукт» занимается управление по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД. Расследование началось 2 июня на основании материалов управления ФСБ по Дагестану и их коллег из Управления «К» Службы экономической безопасности, которое специализируется на выявлении фактов коррупции в высших эшелонах власти. Дело возбуждено по признакам совершения хищения имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч.4 ст.159 УК) и дальнейшей легализации похищенного (ст. 174.1 УК).

При этом в материалах дела, по данным RTVI, нет фигурантов, и речь идет лишь о неустановленных лицах. Однако следствие уже установило, что хищение госсобственности происходило в несколько этапов. Вначале, не позднее 10 марта 1991 года, неустановленные лица с целью хищения имущественного комплекса «Дагнефтепродукта» используя свои неформальные связи в республике добились перевода госпредприятия в региональную собственность. Это случилось после принятия соответствующего решения президиумом Верховного совета Дагестана.

После чего, уже в 2001 году «Дагнефтепродукт» был преобразован в республиканский ГУП по перевалке и обеспечению нефтепродуктами и затем включен в республиканскую программу приватизации. Ее 20 февраля 2004 года утвердило уже правительство Дагестана. На последнем этапе «Дагнефтепродукт» был преобразован в ОАО, после чего 100% его акций было продано некому ООО «Дагестаннефтепродукт» — сумма сделки составила 335,7 млн рублей, однако в республиканский бюджет эти деньги так и не поступили. Стоит отметить, что вскоре компания-покупатель была переименована в ООО «МСБ Холдинг»: название фирмы — это инициалы госсекретаря Магомедова.

Получив контроль над госпредприятием, фигуранты начали процесс дробления и легализации незаконно полученных активов и передачи их подконтрольным структурам и аффилированным лицам. В результате этих действий, делает вывод следствие, более 70 различных объектов, включая земельные участки и АЗС, оказались в собственности лиц подконтрольных организаторам хищений. Финальной точкой криминального плана следствие считает создание четыре года назад на базе «Дагнефтепродукта» ООО «Каспетролсервиса».

Напомним, что 25 июня в Махачкале прошла серия обысков в рамках уголовного дела о незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». О масштабе спецоперации говорит тот факт, что следственные действия проводились одновременно по десяткам адресов, включая частные дома и офисы многочисленных предприятий, разбросанные по всему городу. Следователей в первую очередь интересовал один из самых влиятельных политиков республики — госсекретарь Дагестана Магомедов, а также коммерческие структуры его многочисленных родственников. Одновременно с этим Генпрокуратура подала в Советский райсуд Махачкалы иск о возврате в госсобственность имущественного комплекса госпредприятия. Напомним, это крупнейшее в республике компания по перевалке нефти, и до приватизации, ему принадлежало 67 земельных участков и три сотни объектов недвижимости. Ответчиками по иску надзорного ведомства выступил госсекретарь Дагестана, а также еще четверо физлиц. Генпрокуратура добивалась обращении в доход Российской Федерации долей ответчиков в уставных капиталах ООО «Каспетролсервис», ООО «МСБ Холдинг», ООО «Дагестанские новые технологии», ООО «Нефтепродуктснаб», а также зарегистрированного на них имущества.

Накануне рассмотрения иска суд арестовал указанное в нем имущество. Судебного заседание оказалось коротким — ответчики полностью согласились с требованиями истца и не оспаривали изложенные в них обстоятельства.

Решением Советского районного суда от 26 июня 2025 года иск Генпрокуратуры был удовлетворен в полном объеме. Однако, по данным RTVI, федеральный центр после судебного решения не будет самостоятельно решать вопрос о политическом будущем госсекретаря Дагестана. Это решение должен принять глава республики Сергей Меликов, и это станет экзаменом на его политическую зрелось, подчеркивают источники RTVI.

Егор Новиков