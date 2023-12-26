В телеграм-канале оппозиционера Алексея Навального появился первый пост с тех пор, как в начале декабря он исчез из исправительной колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области. Политик подтвердил, что прибыл в колонию, которая находится в поселке Харп на Ямале.

«Я ваш новый Дед Мороз. Ну а что? У меня есть тулуп, шапка-ушанка, скоро мне дадут валенки, за 20 дней этапа у меня отросла борода. Оленей, правда, нет, но есть огромные пушистые очень красивые овчарки. А главное, живу я теперь за полярным кругом. В поселке Харп на Ямале», — сообщил Навальный.

Оппозиционер уточнил, что его привезли вечером 23 декабря по маршруту Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп. Он назвал 20 дней этапа «довольно утомительными», но отметил, что настроение у него «все равно отличное».

По словам Навального, он «ничего, кроме камеры, и не видел», а также выходил на прогулку в прогулочный двор ― это «соседняя камера, чуть больше по размеру, на полу которой лежит снег».

«В общем, за меня не переживайте. У меня все хорошо. Я ужасно рад, что наконец-то доехал», ― заключил Навальный.

Соратники оппозиционера сообщали, что не могут с ним связаться с начала декабря. 11 декабря адвокату политика сообщили, что он больше не числится в ИК-6. Накануне, 25 декабря, сторонники Навального сообщили, что его этапировали в исправительную колонию особого режима №3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.