Пользователи из России в четверг, 8 августа, в очередной раз столкнулись с массовым сбоем в работе YouTube, свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.РФ». У некоторых пользователей YouTube не просто работает с неполадками, а не работает вообще.

На сайте Downdetector пользователи пишут, что у них не загружается сайт YouTube, видео не воспроизводится. По состоянию на 12:15 мск число жалоб, поступивших в Downdetector, превысило 1,4 тыс.

Согласно статистике сбоев, 76% жалоб за последние 24 часа связаны со сбоем в работе сайта, 13% — со сбоем мобильного приложения. Еще 5% жалоб связаны с «общим сбоем».

По информации сервиса «Сбой.РФ», число жалоб на работу YouTube превысило 12,4 тыс. (актуально по состоянию на 13:30 мск). Чаще всего жалуются жители Москвы (21%), на втором и третьем местах — Санкт-Петербург (8%) и Краснодарский край (5%).

The Bell* замечает, что одновременно сбои возникли и в работе других сайтов — к примеру, пользователи сообщили о проблемах с «Почтой России» и «Авито». Есть ли здесь причинно-следственная связь, пока неясно, отметило издание.

По данным «Осторожно, новости», у некоторых пользователей из России YouTube не просто «замедлился», а полностью перестал работать без VPN (уточняется, что об этом сообщили жители Москвы, Ростова-на-Дону, Курска и других городов). В некоторых случаях сайт может не работать на домашнем интернете, но открываться в мобильном.

«Ростелеком» еще 12 июля предупреждал о возможном ухудшении работы YouTube в России, ссылаясь на технические проблемы в работе принадлежащего компании Google оборудования. Позже в компании отмечали, что Google с 2022 года «не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в конце июля сообщил, что в ближайшие дни скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться сначала до 40%, а потом до 70%. Хинштейн назвал «деградацию» YouTube «вынужденным шагом» властей, но не против россиян, а «против администрации иностранного ресурса».

Позже Хинштейн объяснял, что после начала военных действий на Украине Google перестала обслуживать и менять необходимую технику в России, «еще и отключив часть своих серверов». Теперь сотрудничающие с Google российские даты-центры хотят прекратить работу с компанией по «серым схемам», что приведет к еще более резкому падению скорости загрузки YouTube, отмечал депутат.

1 августа ситуацию с YouTube прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян. «Ютуб капут. Ибо неча», — написала она в своем телеграм-канале, когда в работе видеохостинга возникли массовые неполадки.

Прокремлевский политолог Сергей Марков тогда предложил россиянам три «альтернативы» YouTube — Rutube, VK Видео и «Платформа» (этот сервис в июне представили российские разработчики из компании Rteam).

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