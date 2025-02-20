Более 2 тонн пищевой продукции было изъято из дарксторов «Самоката» по итогам контрольных проверок в Москве с 13 по 29 января, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве были проведены контрольные (надзорные) мероприятия в отношении ООО «Умный Ритейл» в соответствии с планом проведения проверок, согласованных с прокуратурой Москвы на 2025 год. Всего был проверен 131 объект», — сообщается на сайте службы.

В Роспотребнадзоре рассказали, что были зафиксированы:

грубые нарушения температурного режима хранения пищи,

случаи хранения готовой продукции без маркировки или с недостоверной/неполной/нечитаемой маркировкой,

случаи хранения пищи с истекшим сроком годности,

отсутствие термометров и охлаждающих элементов в термосумках для перевозки пищи.

Сотрудники службы установили, что работники организации не соблюдали установленную юридическим лицом периодичность производственного контроля лабораторных испытаний.

Из 364 образцов пищевой продукции, отобранной для исследований на базе Испытательного лабораторного центра «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», 145 образцов не прошли проверку. Среди них — салаты, готовая кулинария, мясные и рыбные продукты, которые не соответствовали нормам микробиологической безопасности и требованиям к физико-химическим свойствам.

По результатам проверки ООО «Умный Ритейл» была оштрафована на сумму 550 тысяч рублей.

«Поскольку нарушения имели типовой характер на всех проверенных объектах, руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве провела совещание с приглашением представителей юридического лица, на котором все нарушения были подробно разобраны с демонстрацией фотоматериалов», — отметили в надзорном ведомстве.

Служба также направила в организацию предписания с требованием устранить выявленные нарушения технических регламентов и санитарно-эпидемиологических требований в кратчайшие сроки.

В конце января сообщалось о временном закрытии магазинов сети «Светофор» в Новокосино, Тушино и Нагатинском районе по искам Роспотребнадзора. Как следует из материалов судов, в торговом помещении в Новокосине были обнаружены насекомые, мусор и грязь. Помимо этого, были выявлены нарушения правил хранения пищевых и непищевых товаров и отсутствие контроля температурного режима в холодильном оборудовании.

Проверки «Светофора» были организованы после соответствующего обращения в правительство депутата Госдумы Сергея Лисовского, обратившего внимание на многочисленные случаи продажи некачественной и небезопасной продукции.