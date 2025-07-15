Депутаты Госдумы намерены до 23 июля принять законопроект, который расширит список причин для лишения мигрантов российского гражданства, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В перечень могут включить еще девять статей УК РФ, в том числе убийство, групповое изнасилование или вовлечение в проституцию несовершеннолетних.

«На прошлой неделе приняли в первом чтении законопроект, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации. Мы его дополнили до 72 статей УК РФ. Но в ходе обсуждения звучали предложения еще расширить основания», — написал Володин.

Дополнительными основаниями для лишения гражданства станут еще девять статей УК РФ. Если они будут одобрены, то это расширит перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России до 72 пунктов. В текущем виде документ приняли в первом чтении 8 июля.

Речь, как сообщил Володин, идет о таких преступлениях, как убийство, организация незаконной миграции, любые преступления, совершенные по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма и диверсионной деятельности, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, в том числе с особой жестокостью (с угрозой убийства) или с заражением венерической болезнью.

В список могут добавить так называемые «педофильские» статьи. Речь идет о половом сношении с ребенком старше 12, но младше 14 лет; вовлечении детей в проституцию или организации такого занятия, создании и распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использовании их для таких целей; принуждении несовершеннолетних к действиям сексуального характера, в том числе группой лиц, с использованием интернета или тем, кто уже имеет судимость за преступления против половой неприкосновенности детей.

Помимо этого, основанием для лишения гражданства могут оказаться статьи УК РФ о развратных действиях, совершенных в отношении двух или более лиц.

Сейчас приобретенного гражданства могут лишить за бандитизм, продажу наркотиков и оружия, создание преступных групп, шпионаж, государственную измену и разглашение секретной информации.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что МИД России, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД поддержали идею расширить список оснований для лишения приобретенного гражданства на девять статей УК РФ. По ее словам, решения будут приниматься без учета срока давности и времени вынесения приговора.