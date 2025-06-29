В Белграде шесть полицейских пострадали в ходе очередных антиправительственных протестов, сообщил начальник полиции Драган Васильевич. Экс-премьер и спикер парламента Сербии Ана Брнабич ранее обвинила митингующих в призывах к гражданской войне.

С конца 2024 года в стране не утихают массовые протесты, в которых участвуют студенты, представители оппозиции, учителя, рабочие, фермеры и так далее.

Все началось после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. В результате инцидента погибли 16 человек. Протестующие обвинили в случившемся коррупцию и потребовали проведения досрочных выборов.

Новая волна недовольства граждан, которая из мирной акции переросла в столкновения с силовиками, началась после того, как 28 июня истек срок ультиматума, который активисты выдвинули президенту Сербии Александру Вучичу. Они потребовали, чтобы он подал в отставку и назначил дату досрочных парламентских выборов. После этого граждане вышли на улицу, где жгли мусорные баки, устраивали стычки с полицейскими, а кто-то даже привел козу.

Вучич ультиматум не принял. Он обвинил протестующих в попытке совершить госпереворот, добавив, что это им не удалось. По его словам, за этими антиправительственными акциями стоят «иностранные силы». Глава государства также пообещал, что «бандиты предстанут перед судом».

По последним данным, во время акции протеста, помимо шести полицейских, пострадали двое граждан, задержано несколько десятков человек. Митингующие заявляют, что правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты, те это отрицают.

Спикер Скупщины (сербского парламента) Ана Брнабич заявила, что те, кто устроил протест, не закончили его словами «Да здравствует Сербия».

«Они закончили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Помни это, Сербия», — написала она в своих соцсетях.

Агентство Reuters накануне писало, что некоторые активисты бросали в полицейских бутылки, камни и петарды в полицейских.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич пообещал, что полиция примет все необходимые меры для установления общественного порядка и спокойствия и «применит все свои полномочия для отражения нападений и ареста всех, кто напал на полицию».

Участвовавшие в митинге сербские студенты заявили, что власти выбрали «насилие и репрессии против народа». Также противники Вучича утверждают, что он и его союзники связаны с организованной преступностью, прибегали к насилию в отношении политических соперников и ограничивают свободы СМИ. Власти Сербии обвинения отрицают.

Перед началом новой волны протестов полиция арестовала около 12 активистов, обвинив их в подрыве конституционного строя и терроризме, отмечает Reuters.

По данным МВД страны, на митинге было около 36 тыс. человек. Представители общественных организаций называют цифру в несколько раз больше — более 140 тыс. человек.