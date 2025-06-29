В Белграде шесть полицейских пострадали в ходе очередных антиправительственных протестов, сообщил начальник полиции Драган Васильевич. Экс-премьер и спикер парламента Сербии Ана Брнабич ранее обвинила митингующих в призывах к гражданской войне.

С конца 2024 года в стране не утихают массовые протесты, в которых участвуют студенты, представители оппозиции, учителя, рабочие, фермеры и так далее.

Все началось после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября прошлого года. В результате инцидента погибли 16 человек. Протестующие обвинили в случившемся коррупцию и потребовали проведения досрочных выборов.

Новая волна недовольства граждан, которая из мирной акции переросла в столкновения с силовиками, началась после того, как 28 июня истек срок ультиматума, который активисты выдвинули президенту Сербии Александру Вучичу. Они потребовали, чтобы он подал в отставку и назначил дату досрочных парламентских выборов. После этого граждане вышли на улицу, где жгли мусорные баки, устраивали стычки с полицейскими, а кто-то даже привел козу.

Вучич ультиматум не принял. Он обвинил протестующих в попытке совершить госпереворот, добавив, что это им не удалось. По его словам, за этими антиправительственными акциями стоят «иностранные силы». Глава государства также пообещал, что «бандиты предстанут перед судом».

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По последним данным, во время акции протеста, помимо шести полицейских, пострадали двое граждан, задержано несколько десятков человек. Митингующие заявляют, что правоохранители применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты, те это отрицают.

Спикер Скупщины (сербского парламента) Ана Брнабич заявила, что те, кто устроил протест, не закончили его словами «Да здравствует Сербия».

«Они закончили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне. Помни это, Сербия», — написала она в своих соцсетях.

Агентство Reuters накануне писало, что некоторые активисты бросали в полицейских бутылки, камни и петарды в полицейских.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич пообещал, что полиция примет все необходимые меры для установления общественного порядка и спокойствия и «применит все свои полномочия для отражения нападений и ареста всех, кто напал на полицию».

Участвовавшие в митинге сербские студенты заявили, что власти выбрали «насилие и репрессии против народа». Также противники Вучича утверждают, что он и его союзники связаны с организованной преступностью, прибегали к насилию в отношении политических соперников и ограничивают свободы СМИ. Власти Сербии обвинения отрицают.

Перед началом новой волны протестов полиция арестовала около 12 активистов, обвинив их в подрыве конституционного строя и терроризме, отмечает Reuters.

По данным МВД страны, на митинге было около 36 тыс. человек. Представители общественных организаций называют цифру в несколько раз больше — более 140 тыс. человек.