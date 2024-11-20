Вошедшие в Курскую область украинские войска сожгли там 14 деревень, разрушили 1139 предприятий, убили 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного скота, украли 350 тысяч тонн зерна и вывезли всю технику, которую могли. Об этом RTVI рассказал депутат Госдумы от региона Николай Петров.

По его словам, поскольку в зоне боевых действий в Курской области находится 629 га пахотной земли, «сельское хозяйство сегодня в убытке».

«300 тыс. голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тыс. голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тыс. тонн зерна, уже убранного — все это украдено нацистами, вывезено на территорию Украины. Вывезена вся техника, которую они смогли захватить в нашей Курской области», — сообщил Петров.

Он уточнил, что украинские военные разрушили «1139 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса», а также «почти дотла» сожгли 14 деревень.

«Еще разрушения, конечно, впереди предстоят, потому что никакая ***** [военная операция] не обходится без разрушений», — констатировал депутат от Курской области.

В нынешней ситуации региону требуется господдержка, предложение о которой Петров, по его словам, внес в правительство. Он считает необходимым разработать госпрограмму помощи Курской, Брянской и Белгородской областей на основе опыта аналогичной поддержки Калининградской, Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик.

По словам депутата, он намерен выступить с еще несколькими предложениями по региону, который представляет в Госдуме:

распространить на Курскую область преференции по инвестициям и льготные кредитные программы,

перевести туда головные структуры Россетей, РЖД и Росэнергоатома, которые платят в региональные бюджеты «достаточно приличные суммы»,

вдвое снизить для региона норматив призыва в ВС, поскольку молодое поколение там сейчас составляет отряды территориальной самообороны.

Кроме того, Петров призвал расширить информационное пространство России — и радио, и ТВ, — не только на приграничные украинские районы, но и на всю Украину.

«Нам нужна информационная поддержка. К сожалению, украинские нацисты распространяют свою информацию, а мы в этом плане отстаем. Все это я буду предлагать в качестве законодательных инициатив», — анонсировал депутат Госдумы от Курской области.

Ранее создатель телеграм-канала «Рыбарь», бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук заявил RTVI, что боевые действия в Курской области идут с достаточно высокой интенсивностью, и «российские войска продолжают методично уничтожать цели противника». По его словам, ВСУ не достигли в регионе своих изначальных целей и теперь «вынуждены постоянно этот карман поддерживать, снимая силы с других направлений».