Террорист Андерс Брейвик, осужденный за убийство 77 человек в Осло, пришел в суд на рассмотрение нового прошения об условно-досрочном освобождении с буквами Z, выбритыми с обеих сторон головы. Об этом пишет Nettavisen.

Террорист также держал в руках плакат с правоэкстремистским посланием. Как видно на кадрах, на плакате была также надпись с выражением поддержки Китая, России, Ирана и Северной Кореи (“support CH / RU / IR / NK”).

По словам прокурора Хюльды Олсен Карлсдоттир, Брейвик не изменил своих идеологических и политических взглядов. Она также прокомментировала новый доклад о психическом состоянии Брейвика, который был подготовлен специально для рассмотрения прошения Брейвика.

«Новый доклад не означает, что сторона обвинения смотрит на вопрос освобождения иначе. В Брейвике не произошло никаких изменений, которые позволяли бы иначе оценивать риски рецидива», — приводит ее слова Bergens Tidende.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем он займется в случае удовлетворения прошения, Брейвик заявил о планах переехать в другую страну и готовности сотрудничать с органами безопасности.

«Я перееду за границу. К тому же, я могу помогать службе безопасности бороться с правым экстремизмом», — заявил террорист.

В феврале 2022 года суд Норвегии отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении, признав риск насилия с его стороны «реальным и значительным». Соответствующее прошение Брейвик подал в сентябре 2020 года, после того как отбыл в заключении больше 8 лет.

В июле 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу рядом с правительственным зданием в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек. Затем он расстрелял 69 человек на острове Утойя, неподалеку от Осло, где располагался летний молодежный лагерь «Рабочей партии» Норвегии. Причиной своих действий он назвал «исламскую колонизацию» Европы, а нападение на членов «Рабочей партии» объяснил их симпатиями к идеям мультикультурализма.

Суд приговорил террориста к максимальному наказанию — 21 году заключения. В случае, если по истечении этого срока суд решит, что Брейвик все еще представляет опасность для общества, наказание в его отношении могут продлить.

Находясь в заключении, Брейвик неоднократно жаловался на условия содержания. В частности, он обращался в Европейский суд по правам человека из-за жесткого ограничения контактов, а также из-за того, что его еду греют в микроволновой печи, а меню меняется только раз в два дня.