Зарезавшую отца в квартире жилого дома в Москве 15-летнюю девочку передали под присмотр родственникам. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

Следователи допросили близких родственников семьи и других свидетелей. В ходе следственных действий «обстоятельства, изложенные несовершеннолетней, нашли свое подтверждение», отмечает СК.

В пресс-службе ведомства добавили, что по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе посмертная психолого-психиатрическая.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

15 апреля следователи обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями в квартире жилого дома на Бартеневской улице московского района Южное Бутово. По данным телеграм-каналов Shot и Baza, он вступил в конфликт о старшей дочерью, желая оформить на нее кредит. Мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони. В это время младшая дочь нанесла отцу ножевое ранение в область шеи, в результате он скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.

На допросе 15-летняя школьница рассказала, что желала смерти отцу и целилась именно в шею, утверждает SHOT. Телеграм-канал со ссылкой на показания дочерей пишет, что мужчина давно издевался над ними, избивал, унижал, а также злоупотреблял алкоголем.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что семья 15-летней девочки на учете не состояла, никаких «сигналов о неблагополучии» не поступало.

SHOT выяснил, что 42-летний москвич имел условную судимость за распространение наркотиков и применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, судебные приставы открыли в отношении него исполнительное производство из-за долгов по кредитам.