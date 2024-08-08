Участник военной операции по имени Константин, который вечером 7 августа застрелил бывшую жену в городе Богданович Свердловской области и ранил ее нового мужа в лицо, найден мертвым на кладбище, сообщил «осведомленный источник» местному изданию URA.RU.

Дополнительных подробностей собеседник уральского СМИ не приводит. По его словам, получивший ранение муж бывшей жены участника СВО госпитализирован с огнестрельным ранением.

Другой «близкий к следствию» источник URA.RU рассказал, что убийству предшествовала ссора между Константином и его экс-супругой Татьяной, в ходе которой женщина «хамила» вернувшемуся в отпуск бойцу. «Она нахамила ему перед смертью, был скандал», — заявил собеседник издания.

По данным портала, в иномарке Daihatsu Boon, которую Константин приобрел 25 июля и на которой скрылся с места происшествия, была найдена граната.

Ранее мать мужчины, под окнами дома которой произошло убийство, сообщила, что ее сын недавно пришел в отпуск с СВО и скоро должен был возвращаться обратно на фронт. Бывшая жена, которая недавно вновь вышла замуж, привезла к нему погостить их младшую дочь — шестилетнюю девочку.

Когда Татьяна с новым мужем приехали забирать ребенка, между ней и Константином возник конфликт, в ходе которого тот открыл огонь из ружья. Откуда у мужчины оружие, его мать якобы не знает.

«Когда я выскочила, она была еще жива. Но уже хрипы были, вся в крови была. Скорая доехать не успела. Выстрелил он в ее мужа, но он жив. В лицо попало. В полицию вечером нас вызывали, он тоже там был [нынешний муж девушки]», — рассказала мать участника СВО.

Татьяна получила смертельное ранение и скончалась на месте, а ее новый супруг был ранен в лицо и госпитализирован. Свекровь убитой заявила, что та обещала дождаться ее сына с СВО, но обманула его и в его отсутствие снова вышла замуж. Помимо шестилетней дочери у пары есть еще одна — ей 13 лет.

«Спровоцировала она его. Вышла замуж за другого. Они были в разводе, но он приходил в отпуск с СВО и был у них, прям жил с ними. Она обещала его дождаться. А тут она внезапно вышла замуж, продала квартиру», — рассказала мать Константина об убитой бывшей невестке.

По ее словам, младшая дочь хотела провести с отцом побольше времени, потому что «соскучилась по нему», и именно это могло стать причиной конфликта.