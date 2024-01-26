Башкирский активист Дим Давлеткильдин, ставший фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Баймаке, после ареста попал в больницу с переломом позвоночника. Об этом сообщили его родственники.

«Мы подтверждаем, что страшные события, о которых ходили слухи, оказались правдой. Нам удалось получить официальные документы из больницы, где Дим в настоящее время находится», — говорится в сообщении группы поддержки Давлеткильдина.

В публикации отмечается, что документы «неукоснительно подтверждают», что мужчина «подвергся жестокому избиению силовыми структурами, а также был вынужден давать показания под давлением». Как уточняется в сообщении, сейчас активист находится в больнице в Уфе.

Согласно одному из заключений, опубликованных группой поддержки, по результатам КТ у Давлеткильдина выявили перелом поперечного отростка в поясничном отделе позвоночника.

В пресс-службе УФСИН Башкирии «Башинформу» сообщили, что Давлеткильдин поступил в уфимский СИЗО-1 22 января и уже тогда у него выявили гематомы, ссадины и ушибы. На следующий день активист пожаловался на боль в пояснице при ходьбе, после чего его госпитализировали, рассказали в ведомстве.

«Давлеткильдин проходит лечение в республиканской больнице УФСИН России по Башкирии, где он получает все необходимое лечение. Подозреваемый находится под постоянным контролем врачей, состояние здоровья удовлетворительное, передвигается без посторонней помощи», — приводит «Башинформ» слова пресс-службы ведомства.

Советский районный суд Уфы 22 января постановил отправить Давлеткильдина в СИЗО до 17 марта из-за участия в акции в поддержку арестованного активиста Фаиля Алсынова. Как отмечалось в пресс-релизе суда, Давлеткильдину предъявлено обвинение по статье об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Башкирский активист Тагир Вахитов сообщил во «ВКонтакте» о гибели еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках в Баймаке — Рифата Даутова. По словам Вахитова, задержанный «погиб сегодня в автозаке по пути в Уфу».

Как пишет RusNews, по неподтвержденной информации, Даутов «был найден мертвым с признаками сильного алкогольного опьянения и остановки сердца». По словам родственников, в предыдущий день его во время прогулки задержали сотрудники ОМОНа. После задержания силовиками мужчину уже не видели.

Дело против Фаиля Алсынова

37-летний Фаиль Алсынов — один из самых известных башкирских общественников, он выступал против разработок на шихане Куштау в 2020 году и участвовал в народном сходе против геологоразведочных работ в районе села Ишмурзино в Баймакском районе в конце апреля 2023 года, после которого в отношении него завели дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч.1 ст. 282 УК).

17 января Баймакский районный суд приговорил Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима. По версии следствия, в апреле 2023 года Алсынов «публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии».

В день вынесения приговора несколько тысяч местных жителей собрались у здания суда в знак поддержки осужденного. После оглашения судебного решения произошли стычки гражданских лиц с силовиками.

Сторонники Алсынова, в частности, потребовали отправить в отставку главу республики Радия Хабирова. Полиция применила к протестующим слезоточивый газ и светошумовые гранаты, в ответ участники акции бросали в силовиков снежки.

По факту протестов в Баймаке Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).