Участникам боевых действий на Украине предлагают разрешить в упрощенном порядке усыновлять детей, которых мужчины воспитывали до отправки на фронт. С такой инициативой выступили активистки «Женского движения «Единой России», пишут «Ведомости».

Активистки предлагают внести изменения в Семейный и Гражданский кодексы. Поправки предполагают, что процедура усыновления сможет происходить без личного присутствия военнослужащего — будет достаточно нотариальной доверенности. В суде обязательно должна быть супруга участника военной операции (мать ребенка).

Процедуру усыновления предлагают провести удаленно, если мужчина понимает, что есть риск не вернуться, рассказала «Ведомостям» президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Кроме того, авторы инициативы объясняют необходимость таких поправок тем, что солдаты находятся в зоне боевых действий и не могут присутствовать в суде.

Одна из активисток «Женского движения «Единой России» рассказала, что они с супругом пытались провести процедуру усыновления ее ребенка от первого брака, пока мужчина находился в отпуске. Однако им не удалось этого сделать из-за сроков и требуемого личного присутствия усыновляющего в суде. Соавтор инициативы, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в разговоре с «Ведомостями» отметила, что с аналогичной проблемой к депутатам обращалось заксобрание Московской области.

Сейчас инициатива направлена в Минюст. В случае ее поддержки, депутаты начнут готовить законопроект, пояснила Стенякина.