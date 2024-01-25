Полиция тайского курорта Патонг на острове Пхукет задержала участников рок-группы «Би-2» после концерта из-за отсутствия разрешения на работу. Об этом сообщили ТАСС в отделении туристической полиции Пхукета.

Задержаны семь человек ― шестеро россиян и один гражданин Израиля, сообщил агентству представитель туристической полиции.

«Причиной ареста стало отсутствие разрешения на работу. Речь идет о рок-группе “Би-2”. Они должны заплатить штраф, размер которого определит суд», ― сказал собеседник ТАСС.

Музыкантов задержали после концерта 24 января во время рейда по проверке документов, сообщил источник РИА Новости в управлении полиции Пхукета. По его словам, у артистов не было официальных разрешений на работу, обязательных для концертных выступлений в Таиланде.

Основные участники группы «Би-2» — Егор Бортник* ( Лева Би-2) и Александр Уман (Шура Би-2). В ее состав также входят Андрей Звонков, Макс Лакмус, Борис Лифшиц и Ян Николенко. В мае 2023 года Минюст России внес Егора Бортника* в реестр иностранных агентов. Ведомство объяснило свое решение тем, что музыкант «выступал против военной операции, негативно высказывался в отношении России, ее граждан и органов госвласти».

Семеро задержанных участников «Би-2» провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции, сообщил источник РИА Новости. Суд состоится 26 января. По словам собеседника агентства, артистам грозит депортация и запрет въезжать в Таиланд «как минимум несколько лет». По данным Shot, музыкантам также грозит штраф в 50 тыс. батов (124 тыс. рублей).

Пресс-секретарь группы «Би-2» Мария Вьюгина сообщила РБК, что не знает о задержании музыкантов.

Концерты «Би-2» в Таиланде прошли 22 января (в Паттайе) и 24 января (на Пхукете). Иностранцы обязаны получать разрешение, чтобы работать в стране. Нарушителям грозят арест, штраф и депортация с последующим запретом на въезд в Таиланд.

В январе в Паттайе и на Пхукете приостановили продажу билетов на концерты Максима Галкина*, которые должны были состояться 24 и 25 января. Источник ТАСС утверждал, что это связано с политическими высказываниями юмориста со сцены. Агентство также сообщало об отмене выступлений российского комика Руслана Белого* в Таиланде.

* признаны Минюстом России иноагентами