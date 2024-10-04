Директор института когнитивных исследований, эксперт в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская в беседе с RTVI назвала провокацией сообщение SHOT о том, что Анатолий Кашпировский угрожает ей судом. По данным телеграм-канала, гипнотизер потребовал $15 тыс. с ученой, которая не признает его деятельность научной.

«Первый раз слышу. Комментировать не буду, это ненормальная провокация», — сказала Черниговская.

В конце сентября в интервью «Комсомольской правде» она заявила, что нейрофизиолог Наталья Бехтерева не нашла в работе Кашпировского «ничего научного». Говоря о выступлениях экстрасенса, Черниговская сказала, что не стоит «думать, что это все серьезно, это жуть».

По данным SHOT, после этого с Черниговской связался племянник Кашпировского Юрий Мамаев и дал ей три дня на то, чтобы принести публичные извинения и обнародовать опровержение. Если этого не произойдет, пишет телеграм-канал, то представители Кашпировского намерены отсудить у ученой $15 тысяч.

Мамаев, утверждается в посте, якобы заявил Черниговской: «Травля Кашпировского роняет в лице общественности вашу репутацию <> до уровня старой базарной бабы, собирающей сплетни».

Сама ученая заявила каналу, что поддерживает, по ее мнению, «не лишенную оснований инициативу проверить Кашпировского на предмет психической вменяемости».

О том, что Кашпировский недавно вернулся к прежней деятельности, написал ранее Shot. По его данным, экстрасенс пообещал людям помочь справиться с лишним весом, сединой и разными заболеваниями. Стоимость сеанса, как утверждается в сообщении, варьируется от 3,5 тыс. до 9 тыс. рублей, а личная встреча с гипнотизером оценивается в 25 тыс. рублей.

Директор Кашпировского в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что эта информация SHOT — это «наглая ложь», а билеты на выступления гипнотизера стоят 3,4 тыс. рублей. По его словам, экстрасенс вообще не прекращал выходить на сцену, а все мероприятия проходят «постоянно при полных аншлагах».