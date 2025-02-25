Причиной возникновения красного оттенка поверхности Марса мог стать минерал, образующийся при контакте частиц железа с водой. Это следует из исследования, проведенного командой Адомаса Валантинаса, научного сотрудника кафедры наук о Земле, окружающей среде и планетах Университета Брауна, сообщает CNN.

В соответствии с прежней теорией, основанной на данных, полученных с помощью космических аппаратов, красный оттенок Марса был причиной образования на его поверхности минерала гематита, который возник в результате реакции железа в планетарных породах с местной атмосферой.

Однако из нового исследования следует, что причиной «красного» цвета Марса может быть другой минерал, возникающий при контакте с холодной водой — ферригидирит. В ходе анализа марсианской пыли удалось установить, что даже в самых «пыльных» частях планеты есть свидетельства наличия богатых водой минералов.

«Мы обнаружили, что ферригидрит, смешанный с базальтом, вулканической породой, лучше всего соответствует минералам, обнаруженным космическими аппаратами на Марсе», — заявил Валантинас.

По его словам, основной вывод из проведенного исследования заключается в том, что Марс покрылся ржавчиной раньше, чем предполагало академическое сообщество, так как ферригидрит мог образоваться только в период, когда на поверхности планеты еще присутствовала вода.

«Это говорит о том, что на Марсе когда-то существовала среда, в которой присутствовала жидкая вода, что является необходимым условием для жизни. Наше исследование показывает, что для образования ферригидрита на Марсе требовалось присутствие как кислорода (из атмосферы или из других источников), так и воды, способной реагировать с железом», — пояснил Валантинас.

Исследование не ставило целью определить временные рамки, когда гидроксид железа мог появиться на поверхности планеты, однако учитывая специфику образования этого минерала, предположительно он мог возникнуть около 3 млрд лет назад, в то время как прежние исследования рассматривали промежуток в несколько миллионов лет.

«Это было время интенсивной вулканической активности на Марсе, которая, вероятно, спровоцировала таяние льда и взаимодействие воды и горных пород, создав благоприятные условия для образования ферригидрита. Это совпадает с периодом, когда Марс переходил от своего более раннего, более влажного состояния — к нынешней пустынной среде», — отметил Валантинас.

В то же время, новые данные поставили вопрос о том, что могло стать первоначальным источником появления ферригидрита до того, как он распространился по всей поверхности планеты благодаря пылевым бурям, а также о том, каким был точный химический состав атмосферы Марса во время возникновения минерала.