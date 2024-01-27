Самцы обитающих в Австралии сумчатых мышей антехинусов во время брачного сезона отказываются ото сна ради возможности спаривания с самками. Грызуны спят не более трех часов в сутки, а остальное время тратят на поиск пары, стремясь оплодотворить как можно больше особей женского пола. Из-за этого у них значительно сокращается срок жизни, выяснили ученые из Университета Ла Троб в Мельбурне, чьи выводы опубликованы в научном журнале Current Biology.

«Марафоны спаривания» некоторых представителей этого вида длились по 14 часов подряд, отмечают исследователи. Для изучения столь необычного поведения они поместили пять самок и десять самцов сумчатых мышей в отдельные вольеры и наблюдали за их поведением во время брачного сезона. Для измерения биологических показателей у грызунов брали образцы крови.

Как выяснилось, живущие в неволе самцы в период спаривания становятся более подвижными и спят гораздо меньше, чем в остальное время. Время сна у самцов уменьшилось примерно на 20%, а в конце брачного сезона двое из них умерли.

Такие же изменения сна происходят с самцами и в дикой природе, выяснилось после анализа крови. В дикой природе уровень щавелевой кислоты, образующейся при недосыпе, поднимался не только у особей мужского пола, но и у самок сумчатых мышей. У лабораторных животных такого не обнаружилось. Ученые связывают это с тем, что на воле самцы часто будили самок для спаривания, тем самым сокращая их время сна.

Антехинусы — первые известные науке млекопитающие, которые отказываются от сна в пользу размножения. Депривация сна не является единственной причиной ранней смерти самцов антехинусов, считают ученые. Они отмечают, что другие показатели состояния организма грызунов во время брачного сезона оставались в норме, однако отказ от сна сокращает их срок жизни до одного года. Самки живут вдвое дольше, а мужские особи умирают сразу после периода спаривания.