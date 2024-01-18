Австралийским исследователям удалось снять на видео случай каннибализма среди сумчатых мышей рода Antechinus ― поведение, которое редко удается наблюдать в дикой природе. Отчет об этом опубликован в журнале Australian Mammalogy.

Сумчатые мыши наиболее известны длительными «секс-марафонами» ― способностью беспорядочно спариваться до 14 часов подряд в период размножения, который длится одну-три недели.

После этого самцы умирают от стресса, поскольку всплеск тестостерона вызывает неконтролируемый выброс кортизола, достигающий патологического уровня, рассказал доцент кафедры экологии и наук об окружающей среде Технологического университета Квинсленда Эндрю Бейкер.

Умершие животные становятся потенциальным источником энергии для выживших самцов, а также для беременных и кормящих самок сумчатых мышей, говорится в журнальной статье.

Ранее было известно о случаях каннибализма среди представителей семейства хищных сумчатых (Dasyuridae), к которому, помимо сумчатых мышей, также относятся тасманийские дьяволы и кволлы ― крапчатые сумчатые куницы. Однако напрямую наблюдать такое поведение в дикой природе удается очень редко.

Необычно и то, что автор съемки ― эколог и ботаник Эллиот Бауэрман ― смог запечатлеть сцену каннибализма днем с близкого расстояния, отмечает в своей статье в издании The Conversation доцент Эндрю Бейкер.

Видео было снято в августе 2023 года во время поездки в национальный парк Новой Англии в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Осматривая растения на тропе, Бауэрман услышал шорох в кустах и увидел мелкое млекопитающее, которое тащило труп другого млекопитающего, а затем начало его поедать.

Ученый снял процесс на мобильный телефон. Лишь несколько дней спустя, просматривая отснятый материал, исследовательская группа поняла, что на видео попало редко наблюдаемое в дикой природе явление, говорится в статье Бейкера.

Пол животного, поедавшего своего сородича, точно не установлен, но ученые считают, что это самец. Мышь выглядела энергичной и крупной, но у нее был поврежден правый глаз, а шерсть на лапах и плечах слезла предположительно в связи со стрессом.

«Возможно, ему было суждено вскоре стать чьей-то едой», — отметил Бейкер.

Исследователи определили, что пожиратель и съеденный относятся к видам сумчатых мышей Antechinus mimetes и Antechinus stuartii. Эти виды живут на одной территории, но брачные периоды у них немного разнятся по времени.

Таким образом, самцы и самки сумчатых мышей, у которых период размножения начинается позже, пользуются возможностью поедать уже умерших сородичей, чтобы набраться сил перед собственным брачным периодом, считают ученые.

Обычно сумчатые мыши питаются насекомыми, пауками, птицами, ящерицами и некоторыми млекопитающими. В августе, когда мыши спариваются, в Австралии зима, и пищи для них уже не так много. Поедая мертвых сородичей, животным не приходится тратить лишнюю энергию на преследование и схватку с добычей, объясняют исследователи.

В июле 2023 года итальянские биологи впервые описали случай поедания мартышкой умершего новорожденного детеныша в чешском зоопарке. По мнению ученых, таким образом самка восстанавливает силы после беременности и увеличивает свои шансы на следующее деторождение.