Ученые из Флориды — Питер Шухерт и Ричард Коллинз — открыли новый вид гигантских медуз. Для этого им пришлось в течение нескольких лет совершать ночные погружения с аквалангом в районе Палм-Бич у берегов Гольфстрима. В общей сложности они ныряли под воду 91 раз, пишет The Daily Mail.

Во время погружений ученые искали маленьких существ, которые обитают на большой глубине и всплывают на поверхность только ночью, поэтому их трудно найти. Шухерт и Коллинз смогли сделать серию фотографий различных видов медуз крупным планом, а затем отобрали образцы для выделения ДНК.

В результате специалисты идентифицировали новый вид медуз под названием Zancleopsis grandis. The Daily Mail отмечает, что обнаруженное животное считается относительно крупным, поскольку размер его тела составляет 2,5 см в высоту, а длина щупалец, которые покрыты уникальными гигантскими луковицами, — около 5 см. Форма тела Zancleopsis grandis также меняется при движении, но в неподвижном состоянии она длинная и узкая, пишет издание.

Шухерт уточнил, что несмотря на отличие от обычных медуз по размеру, вид Zancleopsis grandis также использует реактивную тягу для передвижения по воде. При этом, по словам Коллинза, в отличие от многих медуз этот вид не светится в темноте.