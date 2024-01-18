Вред и опасность от утерянной капсулы с цезием-137 зависит от уровня радиоактивности и концентрации вещества. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился доктор химических наук, профессор, академик РАН Борис Мясоедов, говоря о пропаже в Иркутской области контейнера с радиоактивным компонентом.
Накануне РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Иркутской области группа исследователей компании «ТНГ-групп» потеряла радиационный источник ИГИ-Ц-4-2, содержащий цезий-137, который был нужен для поиска мест добычи нефти. По информации телеканала, инцидент произошел еще 12 января в окрестностях Чаяндинского месторождения в Усть-Кутском районе во время перевозки по зимнику на объект, где должны были проводиться испытания.
Опасное вещество перевозили на специальном автомобиле, при этом контейнер был закреплен снаружи машины. При движении в неблагоприятных погодных условиях он был утерян. Гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов объявил награду в размере 200 тыс. рублей за нахождение капсулы, сообщал РБК. К поискам также привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием.
Утерянная капсула может не представлять опасности. По словам Бориса Мясоедова, все зависит от уровня радиоактивности или содержания цезия в этой ампуле.
«Пока мы не знаем, сколько там, мы об опасности или безопасности говорить не можем», — отметил ученый.
Академик подчеркнул, что область применения цезия сегодня довольно широка. В сфере медицины, например, его используют для обнаружения и лечения раковых заболеваний. В промышленности цезий применяют при поиске и добыче нефти, а также для дезактивации и сохранения пищевых продуктов, в том числе и зерновых.
- Год назад в Австралии местные исследователи также во время поисковых работ потеряли контейнер с цезием-137. Он упал с грузовика горнодобывающей компании Rio Tinto. Спустя несколько дней капсулу с радиоактивным веществом удалось обнаружить с помощью специального устройства, зафиксировавшего повышенный уровень радиации.
- В 1980-е годы такая же капсула была потеряна в Краматорске. От воздействия радиации тогда умерли четыре человека — два подростка, 18-летняя девушка и ее мать. Источник был обнаружен только в 1987-м одним из жильцов, который обратился в санэпидстанцию с просьбой проверить радиационный фон в квартире. Капсула с цезием оказалась замурована в стену детской комнаты.