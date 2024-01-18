Вред и опасность от утерянной капсулы с цезием-137 зависит от уровня радиоактивности и концентрации вещества. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился доктор химических наук, профессор, академик РАН Борис Мясоедов, говоря о пропаже в Иркутской области контейнера с радиоактивным компонентом.

Накануне РЕН-ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в Иркутской области группа исследователей компании «ТНГ-групп» потеряла радиационный источник ИГИ-Ц-4-2, содержащий цезий-137, который был нужен для поиска мест добычи нефти. По информации телеканала, инцидент произошел еще 12 января в окрестностях Чаяндинского месторождения в Усть-Кутском районе во время перевозки по зимнику на объект, где должны были проводиться испытания.

Опасное вещество перевозили на специальном автомобиле, при этом контейнер был закреплен снаружи машины. При движении в неблагоприятных погодных условиях он был утерян. Гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов объявил награду в размере 200 тыс. рублей за нахождение капсулы, сообщал РБК. К поискам также привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием.

Утерянная капсула может не представлять опасности. По словам Бориса Мясоедова, все зависит от уровня радиоактивности или содержания цезия в этой ампуле.

«Пока мы не знаем, сколько там, мы об опасности или безопасности говорить не можем», — отметил ученый.

Академик подчеркнул, что область применения цезия сегодня довольно широка. В сфере медицины, например, его используют для обнаружения и лечения раковых заболеваний. В промышленности цезий применяют при поиске и добыче нефти, а также для дезактивации и сохранения пищевых продуктов, в том числе и зерновых.