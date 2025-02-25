Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что кардинальных изменений в процедуре проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году не будет. Он также рассказал на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 года» о запланированных нововведениях в Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

«Изменений в процедуре проведения ГИА в 2025 году нет таких кардинальных, ЕГЭ пройдет в три периода», — сказал он.

По словам Музаева, теперь на каждом пункте сдачи государственного экзамена будет общественный наблюдатель для решения спорных вопросов, отвечающий за «комфорт» школьников во время аттестации.

«Когда возникают какие-то споры, самым объективным и беспристрастным судьей будет не руководитель ППЭ (пункт проведения экзамена. — Прим. RTVI), не учитель, не региональный министр, не Анзор Музаев, а родитель в каждом пункте», — сказал глава Рособрнадзора.

Музаев сообщил, что разработана детальная инструкция по допуску школьников на пункты проведения экзамена, напомнив про инцидент, произошедший в мае 2024 года с ученицами воронежской школы №62 на экзамене по русскому языку.

В течение трех лет в экзамен по химии, физике и биологии введут практическую часть, анонсировал глава Рособрнадзора. Количество заданий по теме СВО не будет увеличено, так как оно и сейчас достаточно «сбалансированное», добавил чиновник.

«Традиционно вопросы о Великой Отечественной войне всегда были, есть и будут в ЕГЭ, не привязываясь ни к каким юбилеям… После начала СВО у нас появились задания, посвященные и этому блоку. Мы не видим необходимости количество увеличивать, оно сейчас достаточно сбалансированное», — уточнил Музаев.

Кроме того, будет введен учет достижений выпускников во внеучебной деятельности, который сможет добавить им до 10 баллов при поступлении в вузы за счет успехов в творческой деятельности, спорте и волонтерстве.

«В полномасштабном формате учет иных достижений ориентировочно у нас будет внедрен в 2032-2033 году», — заключил Музаев.

Как пишет РИА Новости, свыше 716 тысяч российских школьников планируют сдать единый государственный экзамен в 2025 году. Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения РФ приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год: основной период начнется 23 мая, пересдача пройдет 3 и 4 июля.

12 января глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выразил уверенность в том, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. «Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», — сказал парламентарий.