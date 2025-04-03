Тело гражданина России извлекли из-под завалов в Мандалае (Мьянма), сообщает ТАСС со ссылкой медицинских работников.

«Предположительно, тело россиянина извлекли из-под завалов после землетрясения в Мандалае. С ним был обнаружен паспорт. Фрагменты его тела будут направлены в Москву для генетической экспертизы», — сказал собеседник агентства.

Khit Thit Media пишет, что мужчина из России по имени Михаил Казанцев работал учителем в средней школе Мьянмы, жил в доме Mandalay Sky Villa, который обрушился в результате землетрясения. По информации издания, пропавшим без вести числятся пять учителей средней школы HCIS.

«Иностранные учителя, которые пропали без вести в Mandalay Skyville, — это Коуэн, Пелонтл из Южной Африки, проживающий в комнате 109-D, Баррен из Филиппин, Майк (Михаил) из России, проживающий в квартире 906-D, и Оливер из Южной Африки, проживающий в комнате 908-D», — говорится в публикации.

Shot отмечает, что Казанцев работал учителем по математике.

«Его тело обнаружили под завалами многоэтажки. Казанцев проживал в комнате 908-D.», — уточняет телеграм-канал.

По данным агентства Xinhua, по состоянию на утром 3 апреля, в результате землетрясения погибли 3 085 человек, 4 715 получили ранения, а 341 пропал без вести.

28 марта в районе второго крупнейшего города Мьянмы Мандалай произошло землетрясение магнитудой 7,7. За ним последовал афтершок магнитудой 6,4. Толчки ощущались также в Таиланде, Индии, Бангладеш, Лаосе и Китае.