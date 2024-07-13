Название должности «преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) с 1 сентября 2024 года заменят на «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины» (ОБиЗР). Это следует из постановления правительства России.

О планах по переименованию ОБЖ в ОБиЗР в июне 2023 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Мы понимаем, что время сегодня, в том числе, нам говорит о том, что этот курс (ОБЖ) нужно развивать. И мы тоже обсудили и с педагогическим сообществом, и с учителями, и видим, что ребята, которые воевали в зоне специальной военной операции, они как никто другой могут прийти и рассказать правду. Вот такое сейчас решение тоже обсуждаем, чтобы назвать «Основы безопасности и защита Родины», — говорил министр.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект «Об образовании в Российской Федерации», где оговаривалось переименование ОБЖ в ОБиЗР в августе 2023 года.

Издательство «Просвещение» представило новый учебник по этому предмету, куда вошел модуль «Элементы начальной военной подготовки», включающий в себя параграфы, посвященные строевой подготовке, воинскому приветствию, действия в общевойсковом бою, обращению с пехотным оружием, а также оказанию первой помощи в ходе боевых действий.

Также сообщалось, что ученики 10-11 классов начнут изучать методы противодействия беспилотным летательным аппаратам, ведения разведки местности с помощью дронов и применения беспилотников на поле боя.