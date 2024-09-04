Минобороны России подтвердило удар по 179-му учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве 3 сентября. Директор центра связал большие потери с тем, что часть военных не успели добраться до убежища. Что известно об ударе и его последствиях — в материале RTVI.

Согласно сводке Минобороны, в учебном центре в Полтаве «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторов беспилотников, «участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам» в России.

В полтавском учебном центре преподавали инструкторы НАТО, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на утро 4 сентября, в результате удара по военному училищу погибли 53 человека, около 300 пострадали.

Mash утверждает, что в результате удара по учебно-тренировочному центру в Полтаве убиты 215 человек, в том числе «минимум 13 иностранцев». Телеграм-канал пишет, что речь идет об инструкторах НАТО из Польши, Франции, Швеции и Германии.

Газета The New York Times (NYT) охарактеризовала обстрел учебно-тренировочного центра в Полтаве как «деморализующий удар» для Украины, поскольку ее войска отступают на фоне «непрекращающегося» продвижения российских войск вдоль главного фронта в Донбассе.

Один из украинских волонтеров, работавших на месте после удара, рассказал NYT о «грудах тел», разбросанных по всей территории училища. По его словам, из-под обломков вытаскивали тела «без ног, без рук, некоторых даже без голов».

Почему в Полтаве погибло много военных

Директор полтавского учебного центра Игорь Мацюк рассказал NYT, что в результате удара погибло много военнослужащих ВСУ. По его словам, у солдат и курсантов было слишком мало времени между ударами, чтобы добраться до бомбоубежища.

«Те, кто находился в классах рядом с убежищем и сумел быстро добраться туда, выжили», — сказал он.

Мацюк отрицает утверждения о том, что удар был нанесен в момент построения военнослужащих. Об этом, в частности, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

После удара по учебному центру в Полтаве на место прибыли молодые врачи — «девушки с длинными ногтями, которые кричали, тряслись и не знали, что делать, растерянные», рассказал в соцсетях украинский медик Игорь Ткачев, заявление которого приводит издание «Страна.ua». По его словам, прибывшие врачи не смогли оперативно оказать первую помощь, а в их работе не было «какой-либо организации процесса». В частности, у них не было при себе аптечек,

Масштаб потерь Ткачев также связал с некачественным оборудованием китайского производства, которое использовалось для спасения военных.

«Волонтеры и командование медицинских сил, похоже, убило вчера в Полтаве больше людей, чем мы смогли спасти. Некачественные турникеты [жгуты] были повсюду», — заявил он.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») отметил, что слова украинского медика «косвенно подтверждают», что реальный масштаб потерь ВСУ в Полтаве «куда выше», чем в официальных данных Киева.

Удар по Львову

Также Минобороны России сообщило, что утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. По данным ведомства, там производились и ремонтировались электронные компоненты авиатехники и ракетного вооружения ВСУ.

Удары были нанесены «высокоточным оружием большой дальности», в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и ударными беспилотниками, сообщили в министерстве.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad) утверждает, что удар был нанесен по территории международного аэропорта имени Данилы Галицкого во Львове. В результате уничтожены два украинских истребителя МиГ-29, самолет Су-24М получил повреждения, говорится в публикации.

Удар также был нанесен по району железнодорожного вокзала «Львов-Главный», пишет военкор Юрий Котенок. Военный блогер Андрей Червонец называет главный вокзал Львова «основным транспортно-логистическим узлом» для отправки на Украину из Польши оружия, техники, боеприпасов, иностранных наемников и военных инструкторов.

Военный блогер Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что удар был нанесен по полигону во Львовской области.