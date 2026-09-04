Дрон ударил по главному зданию СБУ в центре Киева. Целью удара был кабинет руководителя Службы безопасности Украины (СБУ), утверждает Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Владимир Зеленский сообщил, что БПЛА залетел прямо в кабинет главы ведомства Александра Поклада. Глава СБУ во время удара в кабинете отсутствовал. Глава киевского режима пригрозил отомстить «зеркально»:

«Дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании. Дал задачу Покладу адекватно, ощутимо и по возможности зеркально ответить россиянам на этот удар, когда всё будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ», — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщают украинские паблики, удар был нанесен реактивным БПЛА. Судя по фото и видео с места, дрон атаковал фасад здания, в результате чего на втором этаже возник пожар. На месте уже работают экстренные службы. Пострадали как минимум пять сотрудников СБУ. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о семи пострадавших. На видео видно, как в здании полыхают два окна.

Бывший глава СБУ Василий Малюк в одном из интервью заявлял, что после начала СВО сотрудники СБУ не пользовались зданием на улице Владимировской, переместившись из соображений безопасности в резервные помещения.

Минобороны РФ не подтверждало нанесение удара по центру принятия решений.

Удар дроном по кабинету Поклада может быть продолжением противостояния спецназа ГУР МОУ и СБУ. Активная фаза конфликта началась 23 августа с похищения сотрудниками СБУ одного из видных бойцов ГУР. После этого между СБУ и ГУР произошла перестрелка в центре Киева: погиб один разведчик, еще несколько человек получили ранения. Государственное бюро расследований задержало сотрудников СБУ, открывших огонь. Кадры перестрелки вызвали широкий резонанс как на Украине, так и в России.