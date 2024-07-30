Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 способны не только наносить удары по украинским аэродромам, но и помешать размещению на Украине американских истребителей F-16, заявил Инфо24 военный аналитик Владимир Прохватилов.



По его словам, командование ВСУ опасается, что российские военные, используя Ту-160, будут наносить серьезные удары по украинским аэродромам.

«Пока Киев ждет прибытия американских истребителей F-16, наша армия активно наносит удары по украинским аэродромам. Если к этой работе подключатся Ту-160, то эти удары будут более чем увесистыми», — сказал Прохватилов.

Аналитик отметил, что ракетоносцы этой модели могут совершать атаки по объектам, относящимся к военной инфраструктуре ВСУ, не оставляя возможности для последующего восстановления.

«Подключение Ту-160 увеличивает нашу ударную мощь и отодвигает реализацию планов Киева на неопределенную перспективу. Они боятся, что удары ракетоносцев помешают боевому развертыванию истребителей F-16. Именно поэтому сейчас идет речь об их размещении на аэродромах в странах Восточной Европы», — пояснил Прохватилов.

В начале июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на саммите НАТО в Вашингтоне, что Дания и Нидерланды приступили к передаче F-16 Украине. Среди других стран о готовности передать американские истребители Киеву также заявили власти Норвегии и Бельгии. Ожидается, что Осло направит на Украину шесть F-16, а Брюссель — 30 самолетов этой модели. До конца 2024 года Киев рассчитывает получить от западных партнеров 20 американских истребителей, писало агентство Bloomberg.

В середине июля украинский президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о передаче F-16, заявил в интервью «Би-би-си», что «прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва расценит поставку американских истребителей Киеву как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере.