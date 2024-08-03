Посольство США в Бейруте 3 августа призвало своих граждан покинуть Ливан «любым доступным» рейсом, даже если он вылетает не сразу и не соответствует дальнейшей точке назначения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипмиссии. Аналогичный призыв к своим гражданам распространила британская дипмиссия.

В сообщении посольства США указано, что часть авиакомпаний приостановили или отменили рейсы в Ливан, а билеты на многие рейсы распроданы, однако по-прежнему доступны варианты коммерческого транспорта для вылета из страны. Те, у кого нет средств на билеты, могут обратиться в дипмиссию за финансовой помощью.

Тем американцам, которые решили не покидать Ливан, посольство рекомендовало «подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций и быть готовыми укрыться на месте в течение длительного периода времени». Кроме того, в дипмиссии напомнили о необходимости держать мобильный телефон заряженным на случай чрезвычайной ситуации и следить за новостями, которые могут повлиять на внутреннюю безопасность.

Посольство Великобритании в Бейруте призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан, «пока есть коммерческие возможности», поскольку «ситуация в стране может быстро ухудшиться».

«Напряженность высока, <…>. Мы круглосуточно работаем над укреплением нашего консульского присутствия в Ливане, но мое послание британским гражданам, находящимся там, однозначно — уезжайте немедленно», — приводит дипмиссия слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми.

Вечером 2 августа стало известно, что в Ливане будет временно закрыто посольство Швеции в связи с ухудшением ситуации с безопасностью. «Это мера, принятая из соображений безопасности сотрудников МИДа, пока ситуация не стала еще хуже. <…> По нашей оценке, ситуация серьезная и ухудшилась за последние дниъ», — пояснил шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем в интервью TV4 News.

Билльстрем рассказал, что сотрудников посольства Швеции перевезли из Ливана на Кипр. Министр также обратился к шведам, которые находятся в стране, с призывом покинуть ее «любым доступным транспортом, пока это еще возможно».

«После того, как сотрудники посольства покинут Ливан, посольство больше не сможет оказывать шведскую консульскую поддержку на месте в Бейруте. А шведы, решившие остаться в Ливане, должны принять меры, чтобы оставаться в максимальной безопасности в случае эскалации конфликта», — заключил Билльстрем.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 августа сообщил об эвакуации 30 украинцев из «опасных районов» Ливана. По его словам, речь идет о женщинах с детьми, которые «уже в безопасности».

Израиль против «Хезболлы»

27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате погибли 12 человек, среди них дети и подростки возрасте от 10 лет и не старше 20 лет. Израиль возложил ответственность за удар на ливанскую военизированную группировку «Хезболла».

Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил «Хезболлу» в нападении на «детей, единственным грехом которых было то, что они вышли поиграть в футбол — и не вернулись». Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что атака шииитской группировки «пересекла все красные линии, и ответ будет соответствующим». «Мы приближаемся к тотальной войне против “Хезболлы” и Ливана», — сказал он.

«Хезболла» взяла на себя ответственность за ракетные обстрелы, который велись с юга Ливана и были нацелены на несколько городов на Голанских высотах. Высокопоставленный представитель группировки Мохаммад Афиф отверг утверждение о том, что удар был нанесен по Мадждаль-Шамсу. Он заявил Reuters о непричастности «Хезболлы» к «инциденту».

Вечером 27 июля военные Израиля нанесли удары по позициям «Хезболлы» по всей территории Ливана в ответ на ракетный обстрел Голанских высот.