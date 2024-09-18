Россия считает массовую детонацию средств связи в Ливане «актом гибридной войны» и осуждает его. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия», — говорится в заявлении.

По мнению Захаровой, организаторы нападения, в результате которого пострадали «тысячи ни в чем не повинных людей», «целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации» и стремились спровоцировать «большую войну» на Ближнем Востоке.

Дипломат призвала к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих «дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки» на Ближнем Востоке.

Случившееся в Ливане требует проведения «абсолютно досконального» расследования, а затем должно стать предметом изучения специалистами, чтобы исключить подобные риски в России и других местах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Произошедшее, чем бы это ни было, ведет к эскалации напряженности, и регион [Ближний Восток] сам по себе находится во взрывоопасном состоянии. Конечно, каждое подобное происшествие способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля», — добавил представитель Кремля (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

17 сентября в Ливане произошла серия взрывов средств связи, которыми пользовались члены группировки «Хезболла». Погибли девять человек, около 3 тыс. получили ранения. В числе пострадавших — посол Ирана в Бейруте и сотрудники дипмиссии. Власти Ливана обвинили в организации атаки Израиль. «Хезболла» пригрозила ответить на нападение. Еврейское государство не комментировало случившееся.

По словам источника Reuters в ливанских силах безопасности, «Хезболла» заказала 5 тыс. пейджеров у тайваньской компании Gold Apollo. Их ввезли в Ливан в начале 2024 года. В самой компании заявили, что устройства изготовила находящаяся в Будапеште фирма BAC Consulting, которой Gold Apollo разрешила использовать свой бренд. Ливанские источники Reuters считают, что израильская разведка «Моссад» могла модифицировать пейджеры на одном из этапов производства. Устройства взорвались предположительно после того, как на них было отправлено закодированное сообщение, что одновременно активировало взрывчатку.