Дамба, построенная в 2023 году в районе реки Студеная на Камчатке, разрушилась из-за извержения вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщает РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Сооружение было построено для отсечения водотока между правым и левым течением реки. Повреждение дамбы выявили сотрудники научного института в ходе полевых работ на реке.

Ученые рассказали, что в настоящее время вода течет по обоим рукавам реки. Активность вулкана усилилась после землетрясения, которое произошло 30 июля, сейчас лавовый поток спускается к леднику Богдановича.

В институте пояснили, что тающий лед приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки.

Ученые предупредили, что грязевые потоки могут достичь трассы Мильково-Усть-Камчатск и приведут к ее размытию. Кроме того, возникает угроза для туристов в Толбачинском доле.

«Находящиеся там люди могут быть заблокированы. При попытке пересечь реку могут быть уничтожены транспортные средства, включая высокопроходимые», — говорится в сообщении института.

В ночь на 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение, магнитуда которого согласно разным оценкам достигала до 8,7. В результате были повреждены здания, волна цунами затопила прибрежные районы.

Глава Камчатского края Владимир Солодов назвал случившееся серьезным испытанием для жителей региона. В первые сутки после толчков несколько десятков человек обратились за помощью врачей. У некоторых зафиксировали ушибы, другим была необходима психологическая помощь.

3 августа у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмическая активность могла спровоцировать первое за 600 лет извержение вулкана Крашенникова.

Позже в камчатском филиале ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук рассказали, что из-за землетрясения полуостров сдвинулся на 2 метра. Максимальные косейсмические смещения наблюдались в южной части Камчатки. Петропавловский куст станций (и сам Петропавловск-Камчатский), по данным центра, сместился «несколько скромнее».