С начала пандемии антигенный портрет коронавируса сильно изменился, сообщил «Ленте.ру» профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

«Если иметь в виду то, чем переболела основная масса населения, а это исходный вариант, дельта, даже первые варианты омикрона, то за последние два с лишним года столько мутаций прошло и настолько изменился антигенный портрет самого вируса, что, безусловно, все последние варианты далеко стоят», — отметил эксперт.

По его словам, новые варианты уходят от той защиты, приобретенного иммунитета, независимо, как приобретенного, вакцинацией или переболеванием, а у большинства и тем и другим.

«Не говоря уже о том, что мы и тогда, где-то через год, знали, что человек становится доступен для повторного заражения примерно через полгода», — сказал Чепурнов.

Он пояснил, что коронавирус сам по себе изменился в менее патогенную сторону.

«Наверное, мы сместимся к гриппоподобной ситуации, и либо мы научимся и договоримся о том, что свежие варианты вакцины мы делаем также быстро, как гриппозные, либо вообще через какое-то время про это забудут», — отметил вирусолог.

По его словам, необходимо поставить на производство мРНКовый вариант вакцины.

«Я хоть и был противником такого ускоренного ее применения, но сейчас практика показывает неплохие результаты», — сказал Чепурнов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России наблюдается резкое увеличение вариантов коронавируса, которые способны обходить иммунитет. По данным ведомства, это штаммы KP.3 и LB.1, которые входят в сублинию FLiRT. Их удельный вес за последние 2-3 недели увеличился в 2,5 раза.

10 сентября оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что заболеваемость COVID-19 в России выросла за первую неделю сентября на 17,3%, число госпитализаций увеличилось на 7%. Член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал RTVI, что сейчас циркулирует целое «гнездо» вариантов коронавируса, но заражения ими можно избежать.