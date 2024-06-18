Актер из сериала «Слово пацана» Сергей Базанов признал вину в разбое, но отверг обвинение в убийстве организованной группой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Собеседник ТАСС отметил, что следствие утяжелило всем фигурантам обвинение и, помимо разбоя, вменяет им теперь и убийство.

«Сам Базанов и еще один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — пояснил источник агентства.

По его словам, по уголовному делу арестован четвертый фигурант — Хайдаров С. С. Также в собеседник отметил, что один из фигурантов дела Григорий Галустов дал в отношении Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой.

О признании вины в разбое Базанов сообщил на судебном заседании о продлении меры пресечения. При установлении личности в суде он представился тренером и актером.

«К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью», — сказал Базанов.

Актер отметил, что «ухудшил свое положение», подписав досудебное соглашение, и добавил, что «за свои поступки готов понести наказание, за чужие — нет».

О невиновности Базанова также заявил его адвокат, который сослался на признательные показания в совершении разбоя, и отметил активное содействие актера со следствием.

Замоскворецкий суд постановил продлить меру пресечения Базанову и другим фигурантам дела до 20 сентября.

Дело Базанова

25 декабря 2023 года суд арестовал Базанова по обвинению в убийстве, совершенном организованной группой из корыстных побуждений (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК).

В заявлении Следственного комитета (СК) сказано, что речь идет об убийстве бизнесмена в 2011 году в Большом Полуярославском переулке в Москве. По версии следствия, соучастники напали на ранее незнакомого мужчину с целью отобрать у него деньги, однако тот оказал «активное сопротивление». Нападавшие трижды выстрелили в него и похитили $900 тыс., утверждает СК, от ранений мужчина умер через несколько дней в медучреждении.

Пресс-секретарь Замоскворецкого суда Кристина Протопопова сообщила агентству «Москва», что дело касается убийства предпринимателя Александра Дзабиева.