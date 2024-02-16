Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Текст документа опубликован на сайте администрации украинского главы.

По словам Шольца, соглашение о безопасности между двумя странами представляет собой «исторический шаг вперед». Документ предполагает, что Германия будет продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Как отметил Зеленский, в соглашении закреплена поддержка в объеме более €7 млрд на текущий год — эти средства в том числе пойдут на вооружение для Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которому уже есть определенные контракты.

Кроме того, в документе зафиксирована четкая позиция Германия по антироссийским санкциям, возможности международного трибунала и замороженных российских активов в Германии, отметил Зеленский, а также описан механизм экстренных консультаций «в случае возможного будущего вооруженного нападения России на Украину».

Что еще включает соглашение о гарантиях безопасности Украины и Германии

Тренировки и обучение ВСУ. Германия будет проводить индивидуальное и коллективное обучение для украинских военных. В частности, речь идет о программе подготовки инструкторов по системам вооружения, поставляемых немецкой стороной.

Оборонная промышленность. Германия продолжит изучение возможности локализации ремонта и технического обслуживания оборонной промышленности на Украине. Кроме того, «Германия и Украина рассмотрят пути, которые позволят оборонной промышленности Украины эффективно способствовать восстановлению ее территориальной целостности».

Реформа сектора безопасности и обороны. Представители Германии отмечают, что Украина достигла «значительного прогресса» во внедрении реформ в секторе безопасности и обороны. При этом украинская сторона будет продолжать продвигать оборонные реформы и модернизацию, а также «повышать эффективность и прозрачность оборонных институтов и промышленности Украины».

Кроме того, документ затрагивает вопрос химических, биологических и кибер угроз; сотрудничество в сфере разведки и безопасности; экономическое сотрудничество; информационную безопасность; сотрудничество в сфере борьбы с опасной организованной преступностью; гуманитарную помощь и другое.

Соглашение действует в течение 10 лет с даты подписания и Германия будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия этого документа.

Вслед за Германией соглашение о гарантиях безопасности для Украины подписала Франция. Трансляция церемонии велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.