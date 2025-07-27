Украина ввела санкции против 45 физических и 50 юридических лиц из России. Также под ограничения попали иранские и китайские компании, сообщает украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«Утвердил новые санкционные решения СНБО. Первое — это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. В настоящее время все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине», — пояснил Зеленский.

Он добавил, что Киев ввел ограничения против российского военного производства. Под них попали более 90 компаний, которые занимаются добычей редкоземельных и редких металлов, необходимых для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

«Работаем для того, чтобы наши санкции были синхронизированы с юрисдикцией партнеров», — поделился украинский лидер. По его мнению, санкционное давление — «наиболее действенный аргумент для России закончить войну».

Уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк уточнил, что новые санкции Украины связан с добычей, переработкой и поставкой редкоземельных и редких металлов.

«Мы работаем над тем, чтобы и международные партнеры приняли аналогичные санкции. Ограничение поставок в этих секторах будет означать конкретное уменьшение способности России на поле боя», — заявил он в разговоре с изданием «Суспільне».

Власюк отметил, что Украина координирует свою санкционную политику с международными партнерами. По его словам, около 40% новых европейских санкционных целей уже были ранее внесены в санкционный список Украины, что говорит «об эффективной координации подходов». В настоящее время Киев работает с ЕС над 19 пакетом антироссийских санкций, отмечает «Суспільне».

Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России на прошлой неделе. Под ограничения попали 22 российских банка, включая Т-банк, «Санкт-Петербург», Дом.РФ, «Яндекс-банк», Ozon Банк, «Сургутнефтегазбанк», «Финам», «Зенит» и другие.

Также санкции были введены против 14 граждан из России, Индии, Китая и Ирана. В их числе кинорежиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов, первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова и экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Кроме того, 18-й пакет вводит ограничения в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ряда российских компаний; запрещает сделки с курируемыми РФПИ компаниями и транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2»; устанавливает потолок цен на российскую нефть на уровне $47,6 за баррель. Последние три года действовал лимит в $60, теперь полоток цен будет регулярно пересматриваться — финальное решение остается за Еврокомиссией