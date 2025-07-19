Евросоюз в своем официальном журнале опубликовал документ о содержании 18-го пакета санкций против России, который был утвержден 18 июля. Из него следует, что под ограничения попали 22 российских банка, танкеры, РФПИ и кинорежиссер Карен Шахназаров.

Среди банков, в отношении которых введены санкции, указаны Т-банк, «Санкт-Петербург», Дом.РФ, «Яндекс-банк», Ozon Банк, «Сургутнефтегазбанк», «Финам», «Зенит» и другие. Со всеми этими финансовыми организациями, как говорится в официальном журнале ЕС, запрещено проводить транзакции — но при этом Евросоюз решил не отключать их от международной платежной системы SWIFT.

Кроме того, 18-й пакет санкций устанавливает потолок цен на российскую нефть на уровне $47,6 за баррель (вместо действовавшего последние три года лимита в $60) — с уточнением, что в дальнейшем он будет подвергаться регулярному пересмотру и определяться Еврокомиссией. Также ЕС запретил все транзакции, связанные с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2», и обслуживание 105 танкеров в европейских портах.

В санкционном пакете упоминаются 14 физических лиц — это граждане России, Индии, Китая и Ирана. Среди россиян, попавших под санкции, указаны:

кинорежиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров,

ректор Крымского федерального университета Владимир Курьянов,

первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова,

бывший гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Также ограничения введены в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и ряда российских компаний, включая:

Новосибирский завод им. Коминтерна,

НИИ полупроводниковых приборов,

НИИ современных телекоммуникационных технологий (Смоленск),

подмосковный завод спецоборудования,

НПП «Рубин».

Под новые санкции из 18-го пакета попали иностранные компании из Китая, Индии, Маврикия, Сингапура, Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Среди них, в частности, оказались:

Bellatrix Energy (КНР)

Zhu Jiang Shipmanagement (зарегистрирована в Гонконге)

ACE Electronic HK (зарегистрирована в Гонконге)

Wuhan Global Sensor Technology (КНР)

Shandong ODES Industry (КНР)

Intershipping Services Hub Private (Индия)

Nayara Energy (Индия)

Redbird Corporate Services (Маврикий)

Sapang Shipping (Маврикий)

2Rivers PTE (Сингапур).

Утверждение 18-го пакета санкций Евросоюза заняло продолжительное время, в основном из-за несогласия Словакии, которая блокировала введение новых ограничений против России до тех пор, пока Брюссель не дал ей гарантии по поводу снабжения газом. В конечном итоге премьер-министр страны Роберт Фицо объявил, что вынужден снять вето.

По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, 18-й пакет антироссийских санкций направлен на причинение максимального ущерба нескольким секторам экономики РФ — военному, энергетическому и финансовому. В Кремле, комментируя новые ограничения, подчеркнули, что за прошедшие с начала спецоперации годы страна адаптировалась к санкциям, но при этом продолжает считать принимаемые Евросоюзом односторонние ограничительные меры незаконными.