Власти Украины договорились с ключевыми частными кредиторами о реструктуризации более $20 млрд внешнего долга. Об этом 22 июля сообщил Bloomberg. Достигнутая договоренность позволяет Киеву избежать дефолта, который мог наступить в августе.

1 августа истекает срок приостановки выплат по международному долгу Украины, установленный в рамках соглашения с держателями международных облигаций, заключенного после начала боевых действий в 2022 году. Согласно новой договоренности, срок погашения будет продлен.

В середине июня Минфин страны не смог договориться с держателями украинских евробондов о реструктуризации задолженности. По данным Financial Times, на июньских переговорах Киев предлагал списать 60% долга по евробондам и реструктуризировать остальную его часть под низкие (1—3%) проценты до 2027 года. В свою очередь кредиторы настаивали на сокращении цены на 22% и реструктуризацию по прежним ставкам (7,25—7,75%).

О достижении «принципиальных договоренностей» по реструктуризации долга сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и украинский министр финансов Сергей Марченко. Соглашение заключено с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины (в него входят держатели, которые совокупно владеют около 25% облигаций, — компании Amundi, BlackRock, Amia Capital и др).

«Соглашение обеспечит экономию $11,4 млрд на обслуживании долга в течение следующих трех лет. К 2033 году экономия составит $22,75 млрд», — сообщил Марченко.

Эти ресурсы будут перенаправлены на оборону, социальную защиту и восстановление страны, заявил Шмыгаль.

Как пишет Bloomberg, согласно договоренности, Комитет владельцев еврооблигаций Украины отказался от претензий к Украине на сумму $8,67 млрд. При этом действующие евробонды будут обменены на пакет новых облигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37%.

Первое погашение на сумму $1,172 млрд должно состояться в 2029 году. Без продления срока приостановки выплат Украина обязывалась бы погасить основную часть долга в 2024—2029 годах, уточняет Hromadske.

В день объявления о сделке долларовые облигации Украины стали лидерами роста среди рынков развивающихся стран, отмечает Bloomberg.

За несколько дней до утверждения соглашения с кредиторами, 18 июля, Верховная рада Украины приняла законопроект, который позволяет правительству временно останавливать выплаты по внешнему госдолгу. Согласно документу, кабмин может принять такое решение до 1 октября 2024 года.

В мае газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что международные кредиторы рассчитывают на выплату Киевом процентов по долгу уже в 2025 году. По информации издания, они хотели бы получать до $500 млн годовых в виде процентных платежей.

Источники «Украинской правды» называли угрозу дефолта в числе причин для возможной отставки премьер-министра Дениса Шмыгаля.