Американские и украинские военачальники ищут для Киева новую стратегию после неудавшегося контрнаступления ВСУ, пишет газета The New York Times. По ее данным, американцы настаивают на консервативной стратегии, которая предполагает удержание нынешней территории и укрепление занимаемых позиций.

Как пишет газета, некоторые представители ВС США предлагают Украине придерживаться стратегии «удерживай и наращивай», которая предусматривает удержание имеющейся территории в течение 2024 года и наращивание способности страны производить оружие. В США полагают, что такая стратегия повысит самодостаточность Украины и позволит Киеву в случае необходимости отразить наступление российских войск, пишет издание. Цель при этом должна состоять в том, чтобы «создать достаточно убедительную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».

По данным NYT, для активизации личных консультаций США решили направить на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто-младшего, который проведет значительное время «на земле». Американские и украинские военные надеются проработать детали новой стратегии в следующем месяце в серии военных игр в Висбадене (Германия), говорится в статье. Одновременно украинские чиновники изучают стратегии, основанные на «успешных», с их точки зрения, глубоких ударах по Крыму, которые были нанесены осенью, пишет NYT.

По сведениям газеты, на Украине ищут «креативные способы вывести Россию из равновесия» путем атак на оружейные заводы и склады, а также железнодорожные линии для перевозки боеприпасов, и стремятся к одержанию «символических побед». Бывший высокопоставленный военный чиновник Украины отказался обсуждать с NYT существующие предложения, назвав новый план, который еще дорабатывается, «очень смелым».

Американские чиновники полагают, что без изменения стратегии 2024 год может стать сродни 1916-му, самому смертоносному году Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линия фронта изменилась лишь незначительно.

Как отмечает NYT, США оказали Украине большую военную и экономическую поддержку, объем которой за последние два года превысил $111 млрд. Однако теперь значительное число республиканцев выступают против дальнейших расходов, а еще часть требует сначала представить новую стратегию. По словам неназванных американских чиновников, многие украинские лидеры не осознают, «насколько ненадежно дальнейшее финансирование» со стороны США. Собеседники издания отмечают, что у многих украинских генералов и высокопоставленных чиновников «нереалистичные ожидания» касательно поставок из США — к примеру, они просят миллионы артиллерийских снарядов, «которых не существует».