Украина и Грузия восстановили паромное сообщение, которое отсутствовало с начала СВО. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на директора по коммерческой работе и логистике «Укрзализныци» Тимофея Мураховского.

Первые паромы, как уточняет агентство, отправились из порта Черноморск в Одесской области в грузинский город Батуми.

Пока были выполнены два рейса: 18 и 26 марта, оба «в режиме информационной тишины», рассказал Мураховский. По его словам, на следующей неделе планируется еще один. Также он призвал бизнес «активнее приобщаться» к этому направлению.

«Это будет транспортный коридор, который нам позволит не только соединить Украину с Грузией, Азербайджаном и Арменией, но и восстановить сообщение со странами Средней Азии и Китаем», — сказал Мураховский.

В материале отмечается, что часть грузов, которые движутся по Транскаспийскому транспортному маршруту между Китаем и Европой через Грузию, планируется отправлять судами через Украину. В рамках реализации проекта в Казахстане Киев планирует зарегистрировать компанию UZ Cargo East.

Украинская сторона рассчитывает, что два парома («Герои Плевны» и «Герои Шипки») будут перевозить контейнерные поезда из каспийских портов в Баку, затем — из Грузии в Одессу, откуда грузы будут отправляться в Европу.

Судоходная компания «Укрферри» в прошлом году заявляла, что паромное сообщение Черноморск-Батуми будет восстановлено в июле 2024 года, но этого не произошло.

Транскаспийский международный транспортный маршрут проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию в Турцию и далее в страны Европы. Соглашение о создании Координационного комитета по его созданию было подписано в ноябре 2013 года на Международном транспортно-логистическом бизнес-форуме «Новый Шелковый путь» в Астане. Сам комитет появился в феврале 2014 года.

В конце 2016 года участники комитета — Казахстан, Азербайджан и Грузия — приняли решение создать Международную ассоциацию «Транскаспийский международный транспортный маршрут». Свою работу она начала в феврале 2017 года.