Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил уроженца Украины Игоря Цапа к 14 годам колонии строгого режима по делу о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и приобретении взрывчатого устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Первые три года заключения Цапа проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

Следствие установило, что Цапа решил подорвать технику российских военных не позднее февраля 2024 года. Действия происходили на территории Херсонской области. 27 апреля мужчина приобрел гранату «у иного лица» — устройство было с деактивированным взрывателем, о чем Цапа не был осведомлен.

После этого мужчина незаконно пронес гранату домой, пряча ее в кармане надетой на нем куртки. 28 апреля таким же способом он перенес ее на место заправки российской военной техники «с целью совершения террористического акта».

Как отмечает суд, Цапа установил «растяжку» с гранатой для военного бензовоза на месте заправки техники. По его планам, врыв должен был произойти при наезде на «растяжку» военного бензовоза, что привело бы «к большей разрушительной силе взрыва и уничтожению максимального количества военнослужащих и техники ВС РФ».

Планируемый террористический акт не состоялся по независящим от Цапы обстоятельствам, его преступная деятельность была пресечена 28 апреля 2024 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

В конце ноября 2024 года Игоря Цапа внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

В феврале 2025 года Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге впервые в своей истории рассмотрел уголовное дело об обучении диверсантов для проведения диверсии на АЭС.

Фигурантов дела — граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко — приговорили к 23 годам лишения свободы. По версии следствия, они, являясь членами диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, попытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС) накануне Дня Победы.

Помимо тюремного срока, осужденные обязаны выплатить штраф в 900 тыс. рублей каждый и возместить причиненный ущерб в 10,8 млн рублей.