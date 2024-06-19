Мужчину с украинским паспортом задержали на территории ТЭЦ «Марица — Восток-2» по подозрению в шпионаже. Об этом 19 июня сообщает «Болгарское телеграфное агентство» (БТА) со ссылкой на заявление заместителя прокурора Софии Христо Крастева.

Мужчину задержала охрана ТЭЦ. В ходе обыска по месту жительства у него были обнаружены дроны, несколько мобильных телефонов и фотоаппаратов, SIM-карт и карт памяти, заявил зампрокурора.

По словам Крастева, задержанный 23-летний мужчина подозревается в сборе информации, составляющей государственную тайну с целью ее дальнейшей передачи третьей стране. Какое именно государство могло быть получателем сведений от подозреваемого, в сообщении не уточняется.

Крастев отметил, что ТЭЦ «Марица Изток 2», на территории которой задержали мужчину, относится к стратегическим объектам Болгарии.

После задержания подозреваемого заключили под стражу на 72 часа. Проводится экспертиза, которая позволит установить, делал ли он фотографии ТЭЦ, и, если да, содержат ли они сведения, составляющие гостайну, заявил Крастев. Представитель прокуратуры добавил, что следствие также устанавливает, впервые ли мужчина проник на стратегический объект.

11 июня РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что два гражданина Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, один из них погиб от обезвоживания. По факту инцидента правоохранительные органы начали проверку, писал телеграм-канал «112».