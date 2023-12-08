Телеведущая украинского канала «Прямой» Елена Курбанова назвала «чудесным ребенком» брянскую восьмиклассницу, которая принесла на урок в городскую гимназию №5 отцовское охотничье ружье и открыла огонь по другим ученикам, а потом убила себя. «Потенциальных участников войска Путина становится меньше», — добавила она.

Обращаясь к своему коллеге, Курбанова пояснила, что «хочет заступиться» за российских детей, которых, по ее словам, на Украине в последнее время часто критикуют: «Мол, что за новое поколение вырастет, у них там Разговоры о важном, патриотическое воспитание». По словам украинской телеведущей, брянская школьница, устроившая стрельбу на уроке, — «чудесный ребенок», потому что своими действиями сделала «войско Путина меньше».

Елена Курбанова родилась в 1989 году, окончила Институт журналистики якобы вопреки воле родителей и начала карьеру на ТВ в качестве парламентского корреспондента. Впоследствии она стала вести передачу о знаменитостях на канале ICTV, а потом стала ведущей утренней телепередачи на «Украине», где специализировалась на освещении социальных вопросов. Также Курбанова вела авторскую программу «Запоребрик News», а на «Прямом» она работает в проекте «Час Пик».

«Не помнит ни одной важной даты из личной жизни, однако наизусть цитирует законопроекты и знает поименно несколько созывов Рады», — говорится в ее профайле на сайте телеканала. Там же и в рассказах о Курбановой на других украинских сайтах упоминается, что она «обожает моду».

Карьера Курбановой активизировалась после начала российской военной операции на Украине, ведущая открыла собственный YouTube-канал «Курбанова Live», у которого насчитывается 565 тысяч подписчиков. На нем публикуются видеоролики с характерными заголовками, например — «Курбанова ПОДОЖГЛА Скабееву и Останкино, Соловьев ОРАЛ как резаный, Симоньян начала ВОЙНУ». На канале есть плейлисты «Истории с фронта», «Курбанова ПРОТИВ пропагандистов» и другие.

В сентябре телеведущая сообщила на своей странице в Instagram*, где у нее 26 тысяч подписчиков, что запустила собственный мерч «Курбанова Live» — в частности, футбоки с соответствующими надписями по цене 1 тысяча гривен (около 2,5 тысячи рублей) за штуку. В посте об этом Курбанова уточнила, что 25% от выручки передаст на помощь Вооруженным силам Украины. «Стартуем с футболок, а дальше — кто знает, может быть, закончим полноценной коллекцией», — написала она.

На своей странице Курбанова публикует собственные фото в разных нарядах. Снимки она сопровождает текстами, не имеющими к ним отношения. Например, в недавнем посте она призывает соотечественников смотреть украинское кино и избегать российского. Приводя в пример фильмы «Бумер», «Брат» и «Бригада», телеведущая утверждает, что российское кино пропагандирует «культуру насилия» и «порождает агрессию». «Я не удивлена, я возмущена, что украинцы до сих пор не понимают, как работает российская пропаганда», — пишет она.

Неделю назад Курбанова сообщала, что статистика просмотров на ее YouTube-канале демонстрирует желание украинцев «не слышать о войне», потому что «все немного устали», «новости не поднимают настроение», а «зритель хочет праздников». Телеведущая раскритиковала свою аудиторию, заявив, что не понимает такого отношения.

«Если вы думали, что мы уже победили и жизнь возвращается на привычный путь, — вас обманули. Если вы думаете, что мы проиграли, — значит, вы не дрались», — обратилась она к подписчикам.

* Деятельность Meta по распространению соцсетей Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена.