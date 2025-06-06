ВСУ повторно нанесли удар по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде, когда губернатор области Вячеслав Гладков осматривал последствия первой атаки БПЛА. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Приехал в здание суда в Белгороде, по которому ВСУ ударили беспилотником самолетного типа. Пока осматривал последствия от первой атаки, враг целенаправленно атаковал здание Октябрьского районного суда второй раз с помощью беспилотника самолетного типа», — написал он.

В результате повторной атаки пострадал водитель проезжавшего рядом со зданием автомобиля. Его госпитализировали в городскую больницу №2 с баротравмой.

У самого здания суда в результате атаки поврежден фасад, а также выбиты окна.

ВСУ целенаправленно «пытаются дестабилизировать работу органов власти», добавил Гладков.

Утром 6 июня белгородский губернатор сообщил о сходе с рельсов резервного тепловоза в Прохоровском районе. По предварительным данным, причиной инцидента стало срабатывание взрывного устройства, которое было установлено под железнодорожными путями.

В результате подрыва никто не пострадал, было повреждено железнодорожное полотно. Из-за схода тепловоза с рельсов движение поездов было задержано на два с половиной часа.

Как рассказал сам Гладков, из-за задержки движения железнодорожных составов, он смог добраться на поезде только до Прохоровки, возвращаясь из командировки. От этого населенного пункта пассажирам приходилось добираться дальше на автобусах.