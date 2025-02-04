Около 50 тысяч украинских военнослужащих переведут в ряды пехотинцев для обеспечения ротации кадров в соответствии с приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на «надежный источник» в Генштабе страны.

«Нам нужно это сделать, чтобы запустить механизм ротаций. Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не на полноценное обеспечение боевой компоненты», — объяснил собеседник издания.

По его словам, переход военнослужащих между разными родами войск и набор новобранцев позволит обеспечить достижение поставленной цели. Источник также заявил, что план ротаций для пополнения боевых бригад уже утвердили.

Речь якобы идет о 20% всех военнослужащих страны, находящихся непосредственно на фронте. По словам собеседника газеты, такая оценка следует из данных о численности войск, опубликованных изданием The New York Times. Ожидается, что это станет первой ротацией с момента начала специальной военной операции.

Собеседник издания отрицательно ответил на вопрос о возможной связи между решением Сырского и ожиданиями переговоров или заморозки конфликта по линии боевого соприкосновения.

Ранее «УП» уже писала о массовом переводе украинских военнослужащих из воздушных сил в ряды пехоты. Издание отмечало, что последнее распоряжение главнокомандующего ВСУ по этому вопросу поступало 11 января. В соответствии с приказом Сырского, украинские воздушные войска должны были направить в сухопутные войска более 5 тысяч служащих.

По словам старшего офицера одной из частей ВВС Украины, укомплектованность воздушных сил сократилась почти наполовину, а после исполнения приказа главкома снизится до 40%.

Сырский ранее говорил, что мобилизация не сможет удовлетворить потребность армии в личном составе. В декабре британская газета The Guardian писала, что отправка военных из подразделений ПВО в пехоту может создать угрозу для безопасности страны.