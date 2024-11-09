Украинские войска ожидают начала новой опасной фазы военного конфликта в Курской области России, куда вторглись в августе, но с тех пор потеряли почти половину занятой тогда территории, пишет The Washington Post со ссылкой на рассказы военнослужащих ВСУ.

О «масштабной угрозе» заявил, в частности, командир батальона «Ахиллес» Юрий Федоренко. По его оценке, нынешнее развитие ситуации вызывает опасения, что конфликт придется заканчивать на условиях России, и «это может даже привести к распаду украинского государства».

Солдаты ВСУ, которые в августе одними из первых вошли в Курскую область, рассказали WP, что потом, вернувшись обратно на Украину в рамках ротации, «с недоверием наблюдали», как сокращается занятая ими ранее территория. По их словам, войска, отправленные им на помощь, не смогли удержать линию.

Один из собеседников американской газеты пояснил, что российские военные воспользовались переброской подразделений ВСУ из Курской области и обратно, а эффект неожиданности, сработавший в первый раз, уже не действовал. «Нам пришлось начинать с нуля», — констатировал украинский солдат.

Собеседники WP назвали продолжающуюся борьбу в Курской области «напряженной, а порой и просто ужасающей» для себя. Раненые украинские военные, с которыми журналисты поговорили в госпитале в Сумской области, рассказали об «адских условиях под Курском». Несколько солдат из штурмового батальона рассказали, что были призваны в армию летом 2024 года, прошли обучение за границей и сразу заброшены в Курскую область — это оказался их первый опыт активных боевых действий.

Оба командира их подразделения погибли почти сразу по прибытии, рассказал WP 39=летний Павел. Остальным, по его словам, пришлось самим заботиться о себе под «беспощадными атаками российской артиллерии и беспилотников», чтобы эвакуироваться. «Это трудно описать словами. Такого вы не пожелаете даже злейшему врагу», — поделился украинец.