На Украине сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), не имеющих боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, направят для прохождения службы в зону боевых действий. Соответствующее распоряжение дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

На должности сотрудников ТЦК будут назначены военнослужащие, которые получили контузии, ранения и по состоянию здоровья не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях. Как отмечают в Генштабе ВСУ, меры направлены на «улучшение качества работы ТЦК и обеспечение соблюдения принципов социальной справедливости».

«[Это решение] будет способствовать укреплению братства, боевого духа, а также взаимоуважения в военных коллективах», — убеждены в ведомстве.

В Генштабе уточнили, что почти 70% сотрудников ТЦК уже прошли через зону боевых действий, около половины всего личного состава военкоматов получили ранения. Еще 20% персонала территориальных центров комплектования и социальной поддержки — гражданские лица.

Украинские СМИ неоднократно писали о жалобах населения на незаконные действия ТЦК. В частности, «Украинская правда» отмечала, что за последние два года в стране появился новый термин — «бусификация». Его используют, когда военнообязанных мужчин задерживают прямо на улицах и насильно сажают в так называемые бусики, они же микроавтобусы.

Среди прочего, военкомы раздавали повестки мужчинам призывного возраста прямо на концертах. Так, в октябре 2024 года более 20 сотрудников ТЦК и полиция провели рейд в харьковском клубе, где должны были состояться выступления музыкальных групп True Tough, Ґрунт палає и Mordox. У музыкантов и слушателей якобы проверяли паспорта. ТСН и «Страна.ua» сообщали, что им раздали повестки.

В том же месяце сотрудники ТЦК и полиции приехали к Дворцу спорта в Киеве, где проходил концерт группы «Океан Эльзы». «Украинская правда» писала, что они ждали посетителей после мероприятия и проверяли документы у мужчин. Некоторых задержали, другим вручили повестки и отпустили.