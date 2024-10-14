В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) и полиции 13 октября провели рейд в клубе, где должны были состояться выступления музыкальных групп True Tough, Ґрунт палає и Mordox. Как сообщают ТСН и «Страна.ua», артистам и слушателям раздали повестки.

По словам очевидцев, рейд проводили более 20 сотрудников ТЦК и полиции, которые проверяли документы у музыкантов и посетителей. Телеграм-канал «Сата зухвало про музло» утверждает, что у артистов забрали телефоны, а менеджера группы True Tough не пускали на площадку.

«Задержанным выдали повестки, звукорежиссера концерта отправили на обучение», — сказано в сообщении, опубликованном вечером воскресенья.

На следующий день, 14 октября, музыкальные коллективы должны были выступить в Киеве, однако их убрали из программы концерта. По словам организатора, это пришлось сделать «из-за форс-мажорных обстоятельств».

«Друзья, к сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств, которые не зависят от нас и на которые мы не можем повлиять как организаторы, три группы (Ґрунт палає, Mordox, True Tough) не смогут выступить сегодня, но концерт все равно состоится при участии других трех анонсированных команд», — приводит ТСН объяснение организатора.

До этого, 11 октября, сотрудники ТЦК и полиции приехали к Дворцу спорта в Киеве, где проходил концерт группы «Океан Эльзы». «Украинская правда» писала, что они ждали посетителей после мероприятия и проверяли документы у мужчин. Некоторых задержали, другим вручили повестки и отпустили.

«Знай.UA» пишет, что после этого инцидента люди из-за опасения повторных проверок начали продавать билеты на последующие концерты группы, в том числе по пониженной стоимости.

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев поддержал проверки работниками ТЦК и полиции документов у мужчин в публичных местах.

«Нет, я не считаю проверку документов после концерта «Океана Эльзы» угрозой для украинской культуры. <…> Более того, я приветствую такие проверки и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать», — написал он на своей странице в Facebook*.

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