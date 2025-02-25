В зоне проведения военной операции погиб известный украинский актер Алексей Самойленко, примкнувший к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на коллег артиста.

Самойленко был убит 19 февраля. Прощание и похороны запланированы в Киеве на 26 февраля.

Самойленко активно снимался в кино и играл на сцене театра. Среди его работ «Прогулка в пустоту» и «Доктор Вера».

В конце января мэр украинского города Ровно Александр Третьяк сообщил, что в ходе боев у населенного пункта Михайловка в ДНР погиб 32-летний актер Владимир Фединчук, также вступивший в ряды ВСУ.

Актер служил в Ровенском областном музыкально-драматическом театре. Фединчук играл в том числе в спектаклях «Энеида», «Зернохранилище», «Скрудж. Рождественская история».

Накануне стало известно о гибели в зоне СВО командира батальона спецназа «Ахмат» 2-й мотострелковой бригады территориальных войск 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Зелимхан Батукаев с позывным Шустрый. По словам генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, командующего подразделением «Ахмат», Батукаев провел три дня без сна во время выполнения боевой задачи. Его смерть наступила от кровоизлияния в мозг.