Беспилотник утром 12 июля атаковал спорткомплекс «Белгород Арена» в момент, когда в нем проходили занятия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате удара БПЛА загорелась кровля спортивного комплекса, пожарные тушат возгорание, написал глава региона в телеграм-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дрон, как пишет телеграм-канал «Пепел Белгород», ударил в «самый центр» спорткомплекса. После атаки над «Белгород Ареной» был виден черный дым.

«Дал поручение министру строительства Оксане Петровне Козлитиной выехать на место. Созвонился с Вадимом Михайловичем Клетом, который строил объект, подрядная организация приступит к восстановлению крыши», — сообщил Гладков.

Комментируя атаку, Гладков написал, что «враг намеренно атакует мирные гражданские объекты, где люди занимаются спортом, где нет, не было и не будет военных объектов». «И это подтверждает, что решение об отмене праздничных мероприятий в честь Дня Прохоровского поля было верным. Задача врага — террор», — добавил он.

Еще один дрон атаковал здание социального объекта, в результате повреждены фасад и остекление. Информация о последствиях атаки уточняется.

«Пепел Белгород» сообщил о еще двух летевших на Белгород беспилотниках. Один из них, по данным канала, сбили над микрорайоном Улитка в пригороде, второй — над Белгородским районом. Официальной информации об атаке этих БПЛА не поступало.

Как следует из сводок Минобороны России, в период с 08.50 до 11.20 мск 12 июля силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над Белгородской областью. В ночь на субботу российские военные уничтожили 33 БПЛА, из них 16 — над Брянской областью, отчиталось ведомство.