Шевченковский районный суд города Черновцы заочно приговорил российского шахматиста Сергея Карякина к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ).

Спортсмена признали виновным в финансировании действий, «совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины» (ч. 4 ст. 110-2 УК).

Согласно официальному сообщению, суд признал представленные СБУ доказательства неопровержимыми. Как утверждает обвинение, шахматист организовал телеграм-канал для сбора пожертвований в поддержку Вооруженных сил России, после чего на собранные средства были приобретены беспилотники, термоскопы, спецтехнику, оружие и другую военную технику.

Шахматист родился в Симферополе. До 2009 года Карякин выступал за Украину, а потом получил российское гражданство. Среди его достижений — победа в турнире претендентов (2016), завоевание Кубка мира (2015), а также титулы чемпиона мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2016 году он уступил в матче за звание чемпиона мира Магнусу Карлсену.

В конце февраля 2022 года гроссмейстер направил официальное обращение президенту России Владимиру Путину, в котором выразил свою позицию в поддержку проведения военной операции на Украине. Это заявление стало основанием для инициирования Международной шахматной федерацией (FIDE) дисциплинарного производства в отношении Карякина.

Карякин в конце февраля написал открытое письмо на имя президента России Владимира Путина, в котором выразил поддержку военной операции на Украине. После этого FIDE начала в отношении гроссмейстера дисциплинарное дело. В марте 2022 года FIDE дисквалифицировала Карякина на шестимесячный срок.

Впоследствии шахматист объявил о намерении бойкотировать международные соревнования до тех пор, пока российским игрокам не разрешат выступать под государственным флагом. Также Карякин сообщал, что из-за его политических взглядов ему и его родственникам поступают угрозы в социальных сетях.

В сентябре 2024-го Карякин стал сенатором от Крыма. В феврале 2025 года он попал под санкции Евросоюза.