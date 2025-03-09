В результате боевых действий в Сирии между новыми властями республики и сторонниками свергнутого президента Башара Асада погибло более 1 тыс. человек. Как отмечает AP, этот этап начавшейся в 2011 году гражданской войны в Сирии стал одним из самых жестоких.

Сирийские правозащитники утверждают, что за два дня (6-8 марта) погибло минимум 745 мирных жителей, которых чаще всего убивали в упор, 125 силовиков и 148 боевиков из группировок, связанных с Асадом. Также, по их словам, во многих районах главного порта Сирии — города Латакии — нет света и воды.

Пришедшие к власти повстанцы-сунниты во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* утверждают, что сейчас они уничтожают остатки сил Асада, среди которых много алавитов, возложив на них вину за массовые случаи насилия.

Жители алавитских деревень и городов рассказали AP, что сирийские силовики расстреливали на улицах или у ворот домов многих мужчин. Кроме того, многие дома алавитов, как рассказали агентству очевидцы, были разграблены, а затем сожжены. По словам местных жителей, тысячи людей бежали в горы, пытаясь сохранить свои жизни.

Граждане города Банияса рассказали, что тела погибших лежит на улицах или крышах зданий и никто их не может похоронить из-за запрета сирийских властей.

Один горожанин, сбежавший с семьей, сообщил AP, что не менее 20 его соседей и коллег были убиты на работе или в своих домах. По его словам, вооруженные люди «беспорядочно стреляли по домам и жителям», а также сожгли несколько домов, угнали машины и ограбили дома.

Агентство пишет, что, например, в деревне Тувайм 8 марта в братской могиле похоронили 31 человека, включая девять детей и четырех женщины.

Ливанский депутат-алавит Хайдар Насер сообщил, что часть сирийцев бежит в Ливан, а «многие укрываются на российской авиабазе в Хмеймиме».

Эксперт по безопасности Роб Гейст Пинфолд заявил Al-Jazeera, что текущие зверства связаны с тем, что новые сирийские власти и сторонники Асада не заключали мирного соглашения. Сейчас ситуация, по его словам, «к сожалению, уже некоторое время развивается как снежный ком».

По его мнению, спустя 14 лет гражданской войны в Сирии осталось крайне мало людей, которые не причастны к преступлениям.

«На самом деле весьма впечатляет, что новому правительству под руководством Ахмеда аш-Шараа удавалось так долго держать ситуацию под контролем до сих пор. Но теперь их блеф разоблачен. Им нужно отреагировать, отреагировать решительно, показать, что они здесь главные, но при этом не оттолкнуть алавитов», — сообщил Пинфолд.

Сирийские алавиты, составляющие около 10% населения страны, играли видную роль при власти Асада. Многие из них в декабре 2024 года сложили оружие, остальные решили продолжить сопротивление. После прихода противников Асада к власти в СМИ появились сообщения о гонениях религиозных меньшинств.

В начале марта начались столкновения в регионе Джабла в окрестностях Латакии: она считается центром алавитской общины, к которой принадлежит семья Асада. После начала боев в республике в соцсетях стали появляться десятки видео с пытками и казнями людей в гражданском.

*организация признана в России террористической и запрещена