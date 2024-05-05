В Центральной России на предстоящей неделе, 6-12 мая, ожидается «ультраполярное вторжение» с аномально низкой температурой, высока вероятность снегопада. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, неделя «ознаменуется ультраполярным вторжением с аномально низким температурным фоном, высокой вероятностью ночных заморозков, гололедных явлений и зарядов снега».

В ночь с 5 на 6 мая в Москве ожидаются заморозки, местами температура может опуститься до -2 градусов, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Москвичей просят быть готовыми к ухудшению погодных условий и соблюдать меры безопасности.

«Если это возможно, лучше ограничить время пребывания на улице. При выходе из дома следует выбирать удобную, просторную теплую одежду и обувь», — говорится в сообщении.

В субботу в центре «Фобос» уточняли, что зона заморозков накрыла практически всю территорию европейской части России — вне морозов оказались лишь Псковская область, крайние южные регионы — Крым, Кубань, Ставрополье, а также Астраханская область, Калмыкия и республики Северного Кавказа.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ожидаемая в российских регионах в первой декаде мая погода характерна для начала апреля. В беседе с РБК эксперт подчеркнул, что «актуальная фактическая температура отстает от своего климатического развития больше чем на месяц».

В ближайшие дни в центре Европейской России, Поволжье, Приморском федеральном округе и на Урале температура будет ниже нормы на 4—6 градусов, а с середины следующей недели — на 6—8 градусов, предупредил Вильфанд.

«Обусловлено похолодание тем, что арктические воздушные массы перемещаются из очень холодных акваторий Северного Ледовитого океана, с Карского моря, даже из моря Лаптевых, из Новой Земли на огромную территорию нашей страны», — объяснил специалист.

В Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Казани и других городах в начале мая прошли снегопады. В Тюмени упашие под тяжестью снега ветви деревьев повредили десятки припаркованных под ними автомобилей, а в Свердловской области сотни людей остались без электричества. Местные СМИ публиковали фотографии с городских улиц, которые невозможно отличить от январских.